مجیدرضا حریری در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از مصوبه اخیر هیات دولت درباره اصلاح روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی گفت: با تصمیم دولت در شرایطی که با محدودیت‌های ارزی مواجه هستیم و می‌دانیم خطر کارت بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات بیشتر است، ممنوعیت واگذاری به سایر افراد برای صادرات حذف شد.

وی با اشاره به لزوم اصلاح مصوبه هیئت وزیران افزود: در صورتیکه این مصوبه اصلاح نشود، افراد این امکان را خواهند داشت که تعهدات ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود را انجام نداده و مسئولیت این تعهدات بر عهده فرد ناشناسی است که کارت خود را اجاره داده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه با اشاره به اینکه هنگام واگذاری کارت‌های بازرگانی به اشخاص از آن‌ها تعهدنامه عدم واگذاری به غیر اخذ می‌شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس اگر افراد کارت خود را به دیگران جهت واردات یا صادرات واگذار کنند، با آن‌ها برخورد می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: اگر شخصی بخواهد کارت بازرگانی خود را برای واردات یا صادرات در اختیار فرد دیگری قرار دهد باید در دفاتر اسناد رسمی کشور برای وی وکالتنامه صادر شود که در این حالت چناچه تخلفی صورت گیرد باید با وکیل شخص اجاره دهنده برخورد شود.