تصویب۱۱۷۴ طرح اشتغالزایی در گیلان/۲۴درصد سهم ابلاغی مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیزاده ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: سهم ابلاغی اشتغال روستایی و عشایری در استان گیلان ۳۰۸ میلیارد تومان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه از این میزان ۱۷۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان تاکنون به بانک های عامل تخصص داده شده است، افزود: تاکنون ۵ هزار و ۱۷ طرح در سرفصل های مختلف اشتغال روستایی با ۹۲۴ میلیارد تومان و اشتغال زایی هشت هزار و ۹۳۷ نفر معادل ۱۷۰درصد سهمیه ابلاغی به بانک ها ارسال شده است.

وی در ادامه با اشاره به تفکیک بانک ها، گفت: از این میزان ۲۰۸ میلیارد تومان مربوط به بانک توسعه و تعاون معادل چهار برابر سهمیه ابلاغی، ۹۰ میلیادر و ۹۰۰ میلیون تومان پست بانک معادل ۱۷۰درصد سهمیه ابلاغی و ۱۷۹ میلیارد تومان بانک کشاورزی معادل ۱۱۶درصد سهمیه ابلاغی و ۴۵میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز مربوط به صندوق کارآفرین امید معادل ۸۹ درصد سهمیه ابلاغی به این بانک بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه تعداد کل طرح های مصوب شده در استان هزار و ۱۷۴ طرح با مبلغ ۷۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: پیش بینی شده این میزان طرح برای هزار و ۹۰۵ نفر فرصت شغلی ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه در مجموع ۲۴ درصد سهم ابلاغی به استان گیلان مصوب شده است، تصریح کرد: در این میان هزار و ۱۴۰ فقره از طرح های ارائه شده با مبلغ ۵۵ میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان به انعقاد قرار منتهی شده است که برای هزار و ۵۶۳ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده و ۱۸ درصد سهم کل استان است.

علیزاده با بیات اینکه تاکنون هزار و ۶۰ فقره از طرح های مصوب و معرفی شده به بانک معادل ۴۶ میلیادر و ۳۰۶ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است، یادآورشد: این میزان طرح برای هزار و ۴۱۶ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است و معادل ۱۵ درصد سهم استان است.

وی به میزان درصد پرداخت تسهیلات در سطح شهرستان های استان گیلان نیز اشاره کرد و افزود: در این میان آستانه اشرفیه با ۶۵ درصد مقام نخست و شهرستان رشت نیز با توجه به مشکلات و موانع موجود در پرداخت تسهیلات با ۳ درصد در جایگاه شانزدهم استان قرار دارد.