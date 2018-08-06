انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۷ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه کنکور سراسری سال ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و داوطلبان می توانند از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش و همچنین به صورت چاپی منتشر شده است و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند در روزهای ۱۵ تا ۲۰ مردادماه ۹۷ نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند حداقل ۱۵۰ کدرشته محل را از میان کدرشته محل های تحصیلی مورد علاقه خود از گروه یا گروه های آزمایشی مجاز انتخاب کنند.

ثبت نام غایبان و متقاضیان رشته های تحصیلی بدون آزمون (صرفا با سوابق تحصیلی) نیز از امروز ۱۵ مرداد انجام می گیرد.

دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۹۷ در رشته هایی بدون آزمون (پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی و با معدل دیپلم) نیز از بعد از ظهر امروز ۱۵ مرداد بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود و داوطلبان غایب کنکور و همچنین علاقمندان به پذیرش در رشته های بدون آزمون می توانند در روزهای ۱۵ تا ۲۴ مرداد نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

از تعداد یک میلیون و ۱۲ هزار و ۳۲۷ داوطلب ثبت نام کننده در کنکور ۹۷ تعداد ۹۱۰ هزار و ۷۱۳ نفر در جلسه آزمون حاضر بودند.

از تعداد ۹۱۰ هزار و ۷۱۳ نفر که در جلسه آزمون حاضر بودند تعداد ۹۱۰ هزار و ۵۶۳ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و تنها ۱۵۰ نفر مجاز به انتخاب رشته نیستند. در واقع ۹۹.۹۸ درصد از حاضرین جلسه آزمون، مجاز به انتخاب رشته هستند.

ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه های آزمایشی پنجگانه آزمون سراسری سال ۹۷ (به جز ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی) در مجموع ۷۶۲ هزار و ۸۳۴ نفر است که از این ظرفیت تعداد ۱۸۰ هزار و ۹۵۹ نفر بر اساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی و تعداد ۵۸۱ هزار و ۸۷۵ نفر منحصرا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش می شوند.