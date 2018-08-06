  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۳۸

دادستان عمومی و انقلاب گرگان:

پلمب انبار لوازم خانگی احتکار شده در گرگان/ متهم دستگیر شد

پلمب انبار لوازم خانگی احتکار شده در گرگان/ متهم دستگیر شد

گرگان- دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت: یک انبار لوازم خانگی که در آن احتکار صورت گرفته در گرگان پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، حجت الاسلام سید رضا سید حسینی اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی انبار لوازم خانگی که در آن احتکار صورت گرفته بود، شناسایی شد.

وی افزود: پس از بررسی‌ مشخص شد، فروشنده قصد داشت با احتکار لوازم خانگی، اجناس را چندین برابر قیمت خریداری شده، به بازار عرضه کند.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت: لوازم خانگی موجود در این انبار ضبط شده و ارزش این کالاها پنج میلیارد تومان برآورد شده است.

سید حسینی افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر شد و پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی قاطعانه با گران فروشان و احتکار کنندگان کالا برخورد می کند.

کد مطلب 4367523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها