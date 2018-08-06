پلمب انبار لوازم خانگی احتکار شده در گرگان/ متهم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، حجت الاسلام سید رضا سید حسینی اظهار کرد: در پی گزارشهای مردمی انبار لوازم خانگی که در آن احتکار صورت گرفته بود، شناسایی شد.
وی افزود: پس از بررسی مشخص شد، فروشنده قصد داشت با احتکار لوازم خانگی، اجناس را چندین برابر قیمت خریداری شده، به بازار عرضه کند.
دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت: لوازم خانگی موجود در این انبار ضبط شده و ارزش این کالاها پنج میلیارد تومان برآورد شده است.
سید حسینی افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر شد و پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی قاطعانه با گران فروشان و احتکار کنندگان کالا برخورد می کند.
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