به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم ظهر امروز در جمع پیشکسوتان و فعالان رسانه‌های استان اظهار کرد: مسئولان ما باید به این موضوع آگاه باشند که انتقاد خبرنگاران، بهتر از تعریف دشمنان و منافقان است.

وی ادامه داد: ما اگر امروز به تبریز بانجابت و بااصالت و متمدن به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی انقلاب افتخار می‌کنیم به این خاطر است که تبریز همواره خاستگاه نخبگان علمی و ‌ فرهنگی و ادبی بوده است.

فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه اهالی رسانه جزو میراث‌داران اصلی پیشینه پرافتخار تبریز هستند، تصریح کرد: امروز خبرنگاران جزوی از سازمان رزم ما هستند و علاوه بر این، رسانه‌ها در هر کشوری می‌توانند از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی باشند.

وی یادآور شد: اگر کسی جایگاه و اهمیت رسانه را بداند و بتواند به شکلی صحیح از این ظرفیت بزرگ استفاده کند، قطعا فرصت‌های عظیمی برای رشد و توسعه فراهم می‌کند.

سردار خرم با بیان اینکه رسانه امروزه از موثرترین ابزار عملیاتی دشمنان به شمار می‌آید، گفت: کشورهایی که به اهمیت و قدرت رسانه‌ها آگاه هستند، ازچیزهای اندک، قدرت‌های فزاینده می‌سازند.

وی دشمن را در پی ترویج روحیه مایوسانه در جامعه ایران دانست و اعلام کرد: این رسانه‌های ما هستند که می‌توانند در تقابل با رسانه‌های خارجی و اهداف شوم آنان، در کشور امیدآفرینی کنند و مردم را به آینده‌ای که مال ماست فرابخوانند.

فرمانده سپاه عاشورا یکی از مشکلات اصلی در حوزه رسانه را کمبود محتوا دانست و تاکید کرد: امروزه جنگ، جنگ محتواست و هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند بدون تولید محتوا زنده بماند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نباید در اصل نظام و انقلاب لکنت داشته باشند اما آزادند از عملکرد مسئولان و دستگاه‌های مختلف انتقاد کنند تا به آن نکته مطلوب و اهداف کلان نظام و انقلاب دست یابیم.