کم آبی روستاهای شادگان یک معضل اساسی و جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان عصر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات کمبود آب شرب روستاهای بخش مرکزی شادگان با اشاره به تنش آبی موجود در شهرستان ، اظهار کرد: با توجه به خشکسالی های پی در پی اکثر روستاهای تابعه این شهرستان با تنش جدی کمبود آب شرب رو به رو هستند.

وی خواستار توجه هرچه بیشتر مسئولان استانی به رفع مشکلات حوزه آب شرب روستایی در این شهرستان شد وگفت: انتظار می رود مسئولان دستگاه های مرتبط به صورت دائمی برای حل این مشکل اقدامات جدی به عمل آورند.

حاجیان تصریح کرد: رفع مشکل کمبود آب آشامیدنی روستاهای شهرستان شادگان با جدیت در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه مباحث و مسائل موجود در آب روستاهای بخش مرکزی شهرستان از طریق دهیاران اعلام و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس مقرر شد باتوجه به راه حل های ارائه شده در جهت برطرف کردن آب آشامیدنی روستاها اقدام لازم در اسرع وقت به عمل آید.