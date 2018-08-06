به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد تقی زاده بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه قطار شهری کرج با اشاره به تلاش ویژه مسئولان البرزی برای تکمیل پروژههای مهم، اظهار کرد: پروژه قطار شهری، بزرگراه تهران - شمال و آزادراه آبیک - چرمشهر ازجمله این پروژهها است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پروژههای در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان البرز موجب کاهش ترافیک اتوبان کرج میشود، عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری و رفع موانع سر راه این پروژهها آمادگی دارد.
معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ترافیک موجود درراههای استان البرز، گفت: امیدواریم با زیر بار ترافیک رفتن پروژههای راه و شهرسازی در استان البرز شاهد کاهش این ترافیک باشیم.
تقی زاده در بخش دیگری با اشاره به برگزاری جلسه گروه ایمنی سوانح استان البرز، خاطرنشان کرد: با توجه به آمار تصادفات منجر به مرگ و یا مصدومیت شدید، لازم است که سطح ایمنی در این استان افزایش یابد.
وی بابیان اینکه افزایش ایمنی و همچنین انجام پروژههای مختلف نیازمند تخصیص اعتبارات است، افزود: برای تأمین بودجه به استان البرز اقدامات لازم انجام میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه مسئولان کمیسیون ایمنی سوانح استان البرز مطالبات خود را بهصورت مکتوب به وزارت راه و شهرسازی ارائه میکنند، گفت: نصب دوربینهای کنترل سرعت یکی از موارد مهم در کاهش تصادفات است و این اقدام باید در تمام محورهای مواصلاتی استان البرز انجام شود.
تقی زاده در بخش دیگری با اشاره به اینکه هزینههای مربوط به جرائم رانندگی طبق قانون باید به وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و پلیس پرداخت شود، عنوان کرد: این مهم چند سالی است که به تعویق افتاده اما در حال پیگیری موضوع هستیم.
وی گفت: درصورتیکه هزینه جرائم رانندگی به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود، سهم استان البرز به این استان تعلق میگیرد.
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