فرماندار و روسای ادارات باید ساکن شهرستان محل خدمت خود باشند

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه حسین کاغذلو به عنوان سرپرست فرمانداری ورامین، طی سخنانی گفت: برای تعیین فرماندار ورامین با افراد و گروه های متعددی مشورت کردیم و انتخاب آقای کاغذلو به یک باره نبود و این انتخاب بر اساس تشخیص جمعی بود، برای فرمانداری ورامین، با افراد متعددی مصاحبه کردیم و در انتها آقای کاغذلو برای این سمت انتخاب شد.

وی گفت: توقعی که از فرماندار در ورامین داریم، رفتار با عدالت، در گفتار و رفتار است، نباید فقط برای یک گروه از مردم وقت گذاشت، فرماندار متعلق به تمام اقشار شهرستان است، فرماندار باید صدای مخالفین را به عنوان شهروند جمهوری اسلامی بشنود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران عملکرد جهادی فرماندار را مورد تاکید قرار داد و گفت: در شهرستان نیز انتظار ما از فرماندار عملکرد جهادی است، نباید مقید به ساعات اداری بود، باید در شهرستان بمانید و کار کنید، وزیر کشور ملزم کردند، که مسئولین در شهرستان محل خدمت ساکن باشند، همین شرط را نیز با آقای کاغذلو داشتیم، ورامین همه امکانات دارد، باید همه مدیران در خود شهرستان ساکن باشند.

وی استفاده از تجربیات مدیران با سابقه را از مطالبات عمده از فرماندار جدید دانست و گفت: در هر شهرستان باید یک بخشدار خانم و یک معاون فرماندار خانم داشته باشیم، این روال باید در ورامین نیز اجرایی شود.

حسن بیگی گفت: برنامه محور بودن و پرهیز از روزمرگی از مطالبات عمده از فرماندار است، ارتباط مداوم با مردم، نخبگان، فرهیختگان و خانواده معظم شهدا و ایثارگران نیز بسیار اهمیت دارد، مردمن زمانی که مشکلات را بدانند، توقع زیادی ندارند، در دفاع مقدس نیز همین طور جلو رفتیم و پیروز شدیم، ما در حال حاضر در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، برجام را امضا کردیم، کارها به خیر و خوشی پیش می رفت، تا این که رییس جمهور جدید امریکا برخورد جدی کرد و ارتباط مالی با ایران را محدود کرده است.

وی افزود: همه باید با کار بیشتر و وقت گذاری بیشتر مشکلات را پشت سر بگذاریم.

معاون استاندار تهران عمل طبق مر قانون را انتظار بعدی از فرماندار دانست و گفت: تحلیل و تفسیر قانون وظیفه فرماندار نیست، باید مر قانون اجرا شود.

حسن بیگی افزود: اجرای سیاست های دولت انتظار بعدی از فرماندار است، سیاست باید اعتدالی بوده و با افراط و تفریط مخالف هستیم، باید با ائمه جمعه، نمایندگان، گروه های سیاسی و فرهیختگان تعامل باشد، به آسیب های اجتماعی نیز می بایست توجه شود و هر هفته حداقل یک جلسه در فرمانداری در خصوص آسیب های اجتماعی برگزار شود.

وی گفت: تغییر ساعات اداری سبب شد، که قطعی برق تهران از سایر استان های کشور کم تر باشد و به سویی می رویم، که امیدواریم از آخر هفته شاهد قطعی های برق نباشیم.