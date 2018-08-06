سومین جشنواره ملی «روز دریای کاسپین» در لاهیجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانبازی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: سومین جشنواره ملی روز جهانی دریای کاسپین جمعه ۱۹ مردادرماه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ شب با اجرای برنامه‌های متنوع در ساحل سحرخیز محله شهرستان لاهیجان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این برنامه برای سومین سال متوالی توسط انجمن بوم بانان گیلان و با همکاری فرمانداری شهرستان، بخشداری رودبنه برگزار می شود، افزود: این جشنواره با هدف پاسداشت روز دریای کاسپین و افزایش آگاهی درباره اهمیت حفاظت از تنوع زیستی، مسائل و مشکلات زیست‌ محیطی برگزار می‌شود.

سرپرست فرمانداری لاهیجان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های مختلف، تصریح کرد: نقش هم فکری، همکاری و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در بخش‌ها و برنامه‌های مختلف نقشی مؤثر و بی‌بدیل است.

جانبازی با اشاره به تداوم برگزاری برنامه‌های متنوع در راستای افزایش شور و نشاط اجتماعی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه شهرستان لاهیجان در اجرای اینچنین برنامه ها سابقه طولانی دارد.

وی با بیان اینکه ساحل سحرخیز محله به‌ عنوان یکی از سواحل بکر دریای کاسپین است، یادآورشد: با بهره گیری از ظرفیت های این ساحل می توان بستر مناسبی برای جذب گردشگر علاوه به حفظ محیط زیست انجام داد.

سرپرست فرمانداری لاهیجان در ادامه به برخی از برنامه های این جشنواره نیز اشاره کرد و گفت: نقاشی ویژه کودکان، موسیقی سنتی و فولکلور، ساخت مجسمه‌های شنی، اجرای نمایش، پرواز بادبادک‌ها، مسابقات فرهنگی و ورزشی از جمله برنامه هایی است که در قالب این جشنواره برگزار می شود.