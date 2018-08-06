توضیحات یک مقام مسئول درباره تغییر نفرات اعزامی به AVC CUP

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ تیر ماه سال جاری فدراسیون والیبال لیست ۱۹ نفره از بازیکنان را برای حضور در رقابت‌های AVC CUP اعلام کرد اما در تاریخ ۹ مرداد لیست اعزامی تغییر و جواد کریمی به لیست اضافه و بازیکنانی از جمله میرزاجانپور، صفایی و قرا از لیست خط خوردند. رقابت‌های AVC CUP از ۱۹ تا ۲۶ مرداد ماه به میزبانی چین تایپه برگزار می شود.

اکبر محمدی سرپرست تیم اعزامی والیبال ایران به مسابقات AVC کاپ درباره تغییرات نهایی در لیست تیم و اعزام ۱۴ نفر منتخب تصریح کرد: میرزاجانپور، صفایی و قرا جز لیست ایران بودند اما تیم را همراهی نمی کنند. میرزاجانپور و قرا به دلیل مصدومیت اعلام کردند در این مسابقات حضور ندارند و صفایی نیز به دلیل مشکلات شخصی اعلام کرد که در کنار تیم حضور نخواهد داشت. همچنین سه بازیکن ما یعنی شریفی، توخته و حضرت پور نیز در کنار تیم ملی هستند و دست ما خالی شده است.

وی افزود: در آیین نامه مسابقات نوشته بود که ۲ بازیکن به دلیل مصدومیت می توانند در لیست تغییر کنند و ما ادریس دانشفر و جواد کریمی را به لیست اضافه کردیم اما دانشفر نیز متاسفانه نتوانست ما را همراهی کند و ما مجبوریم با ۱۴ بازیکن به تایپه سفر کنیم.

محمدی در ادامه درباره حضور تیم جوان ایران در این مسابقات بیان کرد: این مسابقات برای کسب تجربه است و عطایی نیز ترجیح داد از جوانانی استفاده کند که می توانند در تیم ملی بزرگسالان حاضر باشند.

او در ادامه درباره وضعیت تیم گفت: ما نزدیک به سه روز در تهران تمرین کردیم که در این تمرینات نیز مجرد و صالحی با اندکی مصدومیت رو به رو شدند و خیلی روند تمرینات مطابق انتظار کادرفنی نبود اما با این حال دو روز زودتر به تایپه می رویم و امیدواریم با دو جلسه تمرین در این کشور به شرایط بهتری نزدیک شویم.

سرپرست ایران در پایان درباره تغییر در گروه ایران و اضافه شدن استرالیا خاطر نشان کرد: در ابتدا ایران، چین و چین تایپه هم گروه بودند اما چین به دلیل مسائل سیاسی انصراف داد و استرالیا جانشین آنها شد. این موضوع هنوز به صورت رسمی به ما اعلام نشده و کمیته بین الملل فدراسیون با ارسال نامه ای در حال پیگیری این موضوع است. ما انتظار داشتیم تا مانند مسابقات قبلی با انصراف یک تیم، نتایج دیدار با آن تیم پیروزی برای ما و چین تایپه باشد و در مرحله گروهی یک مسابقه برگزار کنیم اما حالا شرایط تغییر کرده است که البته همچنان پیگیر آن هستیم.