به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به توصیه های اخیر جمعی از مراجع معظم تقلید، علما، فضلا، ائمه جمعه و دلسوزان انقلاب به دستگاه قضایی برای رسیدگی، قاطع، سریع و شجاعانه به پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: همه این توصیه ها را از سر دغدغه و دردمندی می دانیم؛ گرچه لسان و ادبیات برخی از این توصیه ها متفاوت بود و گاه با بی مهری هایی همراه شد اما برای ما آنچه اهمیت دارد، محتوای این توصیه هاست و سخن این بزرگواران خصوصا مراجع و علما را، سخن حق می دانیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی این توصیه ها را ارج می نهد و بر این اساس به همه دلسوزان و ملت شریف ایران قاطعانه اطمینان می دهم که ضمن استقبال از چنین توصیه هایی، به آنها عمل خواهد شد؛ چنانکه تا کنون نیز به همین منوال بوده و با مفاسد در همه ابعاد آن برخورد قاطع و جدی داشته ایم.

آیت الله آملی لاریجانی این نحوه نگرش امت بیدار، مراجع، علما و دلسوزان انقلاب را ذخیره و پشتوانه ای مهم برای دستگاه قضایی توصیف کرد و ادامه داد: چنین دغدغه هایی واقعا برای مسئولان رسیدگی کننده به پرونده ها دلگرم کننده است و معتقدیم که با این سرمایه بزرگ اجتماعی، ان شاء الله کار عظیم مبارزه با فساد به شکلی بهتر و موثرتر انجام خواهد شد.



برای برخی از پرونده های اخیر اقتصادی کیفرخواست صادر شده و رسیدگی ها ادامه دارد

رئیس قوه قضاییه در ادامه به ذکر چند نکته دریاره مقابله دستگاه قضایی با مفاسد به ویژه در ایام اخیر پرداخت و اظهار داشت: ما از همان روزهای ابتدایی طرح این مسائل، شعب ویژه¬ای جلساتی را تشکیل دادیم و شعب ویژه ای با بازپرسان ویژه برای این کار تعیین کردیم تا با فراغت کافی به پرونده ها رسیدگی کنند. دادستان محترم تهران، معاون اول محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور، هر کدام در ابعاد مختلف اقدام به نظارت جدی و دقیق بر جریان تحقیقات و رسیدگی ها کردند که در نتیجه آن، طی دو روز گذشته چند کیفرخواست در این زمینه صادر شد و تحقیقات در سایر پرونده ها ادامه دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه اقدامات خویش را موکول به بیان دغدغه های بزرگان نکرده و با وجود استقبال از این توصیه ها، همواره وظیفه ذاتی خود را در رسیدگی به پرونده های مهم و ملی انجام داده است، ادامه داد: معتقدیم در این قبیل پرونده ها، مرتکبان جرایم بیش از هر چیز، به اعتماد عمومی ضربه زده اند و بر همین اساس باید به این جرایم با جدیت و اولویت رسیدگی شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه پرونده های قضایی به ویژه پرونده های بزرگ مربوط به مفاسد اقتصادی از پیچیدگی های فنی و حقوقی خاصی برخوردار است، خاطرنشان کرد: این بسیار ساده انگاری است که بگوییم مشخص است این متهمان مفسد فی الارض هستند و قوه قضاییه باید اعدامشان کند. اگر رسیدگی به جرایم اینقدر ساده بود، دستگاه قضایی این مقدار درگیر پرونده ها نمی شد. بر این اساس، ضمن تاکید بر سرعت، قاطعیت، شجاعت و بی اعتنایی به خط قرمزهای توهمی در رسیدگی ها که قضات شریف نیز همواره در این راستا گام برداشته اند، توصیه می کنیم که ساده انگاری نشود و اتقان در رسیدگی ها مدنظر قرار گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: ما هرگز اجازه نداریم با ساده انگاری، حقوق مردم و حتی حقوق متهمان را گرچه متهم به افساد فی الارض باشد تضییع کنیم. در روند تحقیقات و رسیدگی ها باید ادعاهای دو طرف شنیده شود و اسناد ارائه شده مورد بررسی دقیق قرار گیرد. این کار، ساده نیست. گاه متاسفانه در برخی سخنرانی ها به گونه ای القا می شود که گویی افساد فی الارض یک شخص محرز شده و همه دلایل و شواهد کامل است اما قوه قضاییه دست روی دست گذاشته و مرتکب را مجازات نمی کند!



در رسیدگی ها هیچ خط قرمز و تعارفی نداریم

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر سرعت در رسیدگی ها در حد میسور، به تماس یکی از علمای بزرگ با ایشان اشاره و اظهار کرد: این عالم بزرگ، خواستار قاطعیت در رسیدگی ها بودند و خواستند که ما اقدامات انجام شده را به مردم اعلام کنیم. بنده در همینجا اعلام می کنم که دستگاه قضایی از ابتدا با ورود جدی به این موضوع و اختصاص قاضی و شعبه ویژه برای هر یک از موضوعات مربوط به خودرو، موبایل، سکه و ارز، رسیدگی قاطع و قانونی به این پرونده ها را در دستور کار قرار داده است اما نباید با برخی اظهارات، افرادی را که دلسوزانه و به صورت جهادی از ساعات ابتدایی روز تا پاسی از شب در پی کشف حقیقت و رسیدگی دقیق به این قبیل پرونده ها هستند، دلسرد کنیم. ما در رسیدگی ها هیچ خط قرمز و تعارفی نداریم اما حقوق مردم و متهمان را هم به هیچ عنوان ضایع نخواهیم کرد. شاهد تلاش قضات متدین و سخت کوش و انقلابی ما همین است که در دو روز اخیر هفت کیفرخواست برای مجرمین آماده ارسال برای دادگاه شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تاکیدات حضرت امام (قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر لزوم حفظ حقوق متهمان، یادآور شد: این تاکیدات کاملا اسلامی، شرعی و قانونی است و باید برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و مردم، در تعیین مصادیق دقت و توجه زیادی به خرج داد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه «سرعت» در رسیدگی ها توصیه ای منطقی است، تصریح کرد: اگر متهمی مدعی است مجوزی برای اقدام خود داشته است، موظفیم آن مجوز را به دقت بررسی کنیم. اگر یک معاون مدعی است از مافوق خود برای انجام کاری دستور داشته، باید این موضوع را موشکافانه مورد واکاوی و رسیدگی قرار دهیم. اسنادی که ارائه می شوند باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرند. همه این موارد مستلزم صرف یک زمان منطقی است و ضمن پذیرش توصیه آحاد مردم، دلسوزان انقلاب و مراجع معظم با تمام وجود، از همه این بزرگواران می خواهیم که اجازه دهند قوه قضاییه کار خود را در فضایی آرام به شکل صحیح و متقن انجام دهد تا حقی از هیچ یک از اطراف پرونده ها تضییع نشود.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با تاکید بر ضرورت بستن سرچشمه های فساد از سوی دستگاه اجرایی، اظهار کرد: بارها این موضوع را بیان کرده ایم که قوه قضاییه باید نقطه آخر برخوردها باشد. دستگاه اجرایی نباید کار را رها کند تا آنجا که ماجرا به دستگاه قضایی کشیده شود. بزرگترین ضایعه در چنین روندی این است که اعتماد عمومی آسیب می بیند و سپس رسیدگی به موضوع آغاز می شود.



مسئولان اجرایی به محض مشاهده جرم، موظف به اعلام آن به دادستان هستند

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از برخی مسئولان اجرایی به دلیل عدم نظارت های به موقع خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، وزارتخانه ای که مسئول ورود کالا به کشور است، نظارت نمی کند و بر همین اساس خودرو به صورت قاچاق یا با تخلف در ثبت سفارش و تخصیص ارز، وارد کشور می شود. از آن بدتر این است که ادعا می کنند از موضوع مطلع بودیم و آن را به حراست مجموعه خود اعلام کرده ایم. نباید فراموش کرد که اگر یک مسئول دولتی با جرمی مواجه شد، موظف است فورا آن را به دادستان اعلام کند. پنهانکاری در این قبیل موارد به هیچ وجه قابل توجیه نیست. میان دستور روشن قضایی با اعلام فلان مامور محترم حراست، تفاوت وجود دارد. وقتی دستگاه قضایی به یک موضوع ورود کند، قضیه زودتر به نتیجه می رسد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: از عجایب است مسئول محترمی که در بعد نظارتی کم کاری داشته حالا شروع کرده به توییت کردن که فلان شخص دستگیر شده است. شما بهتر است وظیفه خود را انجام دهید. قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز به وظایف خود آشنا هستند و کارشان را انجام می دهند. گاهی تبلیغاتی بودن توییت ها، کاملا عریان است. بهتر است مسئولان به جای این قبیل اقدامات تبلیغاتی، وظایف نظارتی خود را به موقع انجام دهند تا سرچشمه فساد بسته شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: متاسفانه زمانی هم که بازرسان سازمان بازرسی در جایی مستقر می شوند، همه ناراحتند در حالیکه اگر سازمان بازرسی روی موضوعات خیمه نزند، تخلفات مسلماً بیش از اینها خواهد بود.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملیات روانی سنگین دشمن علیه مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی، تصریح کرد: آمریکایی ها از سابق مشغول سنگ اندازی بوده اند اما دشمنی های آنها در این روزها بسیار آشکارتر از گذشته شده است. برخی از دولتمردان آمریکا سخن از تغییر نظام جمهوری اسلامی به میان می آورند و برخی دیگر می گویند منظورشان این نیست. با وجود همه این تناقض گویی ها، آنچه مشخص است این است که همه نیروهای خود اعم از ضد انقلاب داخلی و خارجی، کانال های ماهواره ای، سایت هایی که میلیون ها دلار برای فعالیت آنها هزینه کرده اند و منافقین را بسیج کرده و برای ایجاد آشوب در کشور ما همه تلاش خود را به کار گرفته اند.



اعتراض، حق مردم است اما با آشوب تفاوت دارد

رئیس قوه قضاییه با اشاره به فراخوان های دشمنان برای ایجاد آشوب در کشور گفت: خوشبختانه چندان هم به آنها اعتنا نمی شود و با صرف این همه هزینه و تبلیغات، گاه 50 نفر را هم نمی توانند در یک جا جمع کنند. در دی ماه بر اثر پاره ای اشتباهات، جریاناتی رخ داد که دشمن را امیدوار کرد منتها ملت بیدار و بصیر کشورمان، فورا با روشن ساختن مرز بین اعتراض و آشوب، توطئه دشمن را خنثی کردند. در این راستا، مسئولان نیز موظفند حرف حق مردم را بشنوند و اعتراض را حق مردم بدانند.

آیت الله آملی لاریجانی، اعتراض را متفاوت از حمله به پلیس، به آتش کشیدن خودروی نیروی انتظامی و تخریب اموال دانست و خاطرنشان کرد: اعتراض، حق مردم است اما مردم هم راضی نیستند که اعتراض و حرف حقشان آغشته به آشوب شود. بازاری و کارگر، حق دارند اعتراض کنند اما هرگز نمی خواهند اعتراضشان لابلای اغتشاش و آشوب، گم شود. کارگر و کاسب اهل آشوب نیستند. مردم با وجود اینکه برخی اعتراضات را دارند اما امنیت برایشان از هر چیزی مهم تر است و بر همین مبنا خواستار برخورد با آشوبگران هستند. قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز با اقتدار و قاطعیت در مقابل آشوبگری می ایستند و اجازه نمی دهند که خواسته های بر حق مردم، از مسیر صحیح خود منحرف شود.

رئیس قوه قضاییه از تلاش های ماموران نیروی انتظامی در برخورد با آشوبگران قدردانی کرد و گفت: وقتی در بازرسی ها از مخفیگاه های آشوبگران اسلحه های خودکاری نظیر کلاشینکف کشف می شود، یعنی تلاش هایی برای به آشوب کشیدن اعتراضات در جریان است و غربیها با سخافت هر چه تمام تر از چنین اقداماتی حمایت می کنند. ضمن مقابله با آشوب ها، از همه مسئولان می خواهیم که به خواسته های مردم توجه کنند و در جهت رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم عزیز گام بردارند.



سیاه نمایی و پمپاژ یاس، زمینه سازی برای اقدامات دشمن در کشور است

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن با تمام توان خود برای ناراضی سازی و ایجاد آشوب در ایران به میدان آمده است، به اقدامات برخی عناصر داخلی که زمینه ساز فعالیت های دشمن می شوند اشاره کرد و افزود: یکی از بزرگترین زمینه ها، پمپاژ یاس، ایجاد ناامیدی و سیاه نمایی است که متاسفانه برخی در داخل، خواسته یا ناخواسته مشغول این زمینه سازی هستند. هر کس از دیگری سبقت می گیرد که بگوید فساد کل کشور را گرفته است. یکی می گوید فساد سیستماتیک در کشور وجود دارد و دیگری مدعی است فساد، همه جایی شده و قوه قضاییه هم اراده ای برای برخورد ندارد، چون خودش هم درگیر فساد است. واقعا این همه سخن خلاف واقع بر چه اساسی بیان می شود؟

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هیچکس منکر وجود فساد نیست اما دستگاه¬های نظارتی در تلاش برای مقابله با آن هستند، اظهار کرد: در دستگاه اجرایی، قوه قضاییه و مجلس، هزاران نیروی متدین، دلسوز، تلاشگر و پاکدست مشغول خدمت رسانی هستند. چگونه می توان همه این افراد را متهم به فساد کرد؟ اینکه برخی افراد، قضات شریف را متهم به حرام خواری می کنند، در نظر ندارند که با این سخن، حق هزاران قاضی شریف را تضییع می کنند و با این کار، آب به آسیاب دشمن می ریزند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه تعداد مدیران و کارکنان خدوم، دلسوز و متدین در کشور بسیار زیاد است و این افراد مایه امیدواری هستند، اظهار کرد: هیچکس منکر وقوع برخی سوء تدبیرها و اشتباهات نیست اما به مردم اطمینان می دهیم که قوای مختلف کشور در تلاش برای رفع مشکلات هستند. جلسات اخیر اقتصادی سران قوا به دستور مقام معظم رهبری به صورت مستمر در حال برگزاری است و تصمیمات عاجلی برای رفع مشکلات اتخاذ می شود. هرگز از برخی اشتباهات دفاع نمی کنیم اما به شدت با سیاه نمایی و ایجاد ناامیدی در جامعه، مخالفیم.



رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هیچکس نباید فضا را برای میدانداری دشمن آماده کند، تصریح کرد: امروز هیچ راهی جز اتحاد، انسجام، همدلی، همفکری، تلاش، بصیرت و خودباوری برای عبور از مشکلات نداریم. همه باید دست به دست هم دهیم و با شناسایی خط دوست از دشمن، کمک کنیم که مشکلات را به یاری یکدیگر پشت سر بگذاریم. چند نفر در دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر دستگاه ها به تنهایی نمی توانند مشکلات را رفع کنند بلکه این امر نیازمند یک عزم و تلاش ملی است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مردم ایران در طول سال های پس از پیروزی انقلاب، مراحلی بسیار سخت تر از امروز را با سربلندی گذرانده اند، یادآور شد: مطمئنیم که به فضل الهی، عنایات خاصه اهل بیت (ع) و بصیرت مردم که همواره از مسئولان جلوتر بوده اند، مشکلات برطرف خواهد شد و دشمن با ناکامی متوجه می شود نباید به گونه ای رفتار کند که سیلی محکمتری نسبت به گذشته از مردم ایران بخورد.