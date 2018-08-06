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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۲۳

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان:

کنوانسیون حقوقی دریای‌خزر توسط سران ۵ کشور ساحلی امضا می‌شود

کنوانسیون حقوقی دریای‌خزر توسط سران ۵ کشور ساحلی امضا می‌شود

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد: کنوانسیون وضعیت‌حقوقی دریای‌خزر ۲۱ مرداد ماه توسط رؤسای جمهوری ۵ کشور ساحلی دریای خزر امضاء می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «المار ممدیاروف» وزیر خارجه جمهوری آذربایجان امروز دوشنبه به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: اصل عدم حضور قدرت های خارجی یکی از تمهیدات مورد توافق در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر است که انتظار می رود در نشست سران ۵ کشور عضو در ماه جاری میلادی در قزاقستان مورد امضای طرفین قرار گیرد.

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان ادامه داد: طرفین با امضای چنین سندی موارد مندرج در آن را مورد تأئید قرار داده و تعهداتی را ذیل آن برعهده می گیرند.

وی افزود: در مجموع، این سند دریای خزر را منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری اعلام می کند.

لازم به ذکر است، رؤسای جمهوری ۵ کشور ساحلی دریای خزر ۱۲ آگوست سال جاری میلادی (۲۱ مرداد ماه) در نشستی در قزاقستان به جمع بندی سال ها مذاکره درباره وضعیت حقوقی دریای خزر پرداخته و کنوانسیونی را در این خصوص مورد امضاء قرار می دهند.

کد مطلب 4367555

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