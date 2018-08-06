به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حاجی‌ بگلو بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن بیان اینکه ساختمان شهرداری مهدی‌شهر در هفته دولت افتتاح می‌شود، ابراز داشت: بخش عمرانی ساختمان به اتمام رسیده که با تجهیز بخش اداری پیش‌بینی می‌شود بتوانیم در هفته دولت شاهد بهره‌برداری کامل از آن باشیم.

وی بابیان اینکه این ساختمان دارای دو هزار و ۸۰۰ مترمربع زیربنا و دارای چهار طبقه خواهد بود، افزود: امیدواریم با افتتاح این ساختمان بتوانیم شاهد ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم باشیم که قطعاً حضور خبرنگاران به‌عنوان بازوان شهرداری می‌تواند ما را درراه ارتقا شهر بیشتر حمایت کند.

شهردار مهدی‌شهر بابیان اینکه توجه به فضای سبز در دستور کار این نهاد قرار دارد، ابراز داشت: تا پایان سال جاری کاشت ۱۶ هزار درخت در پارک‌ها، بوستان‌های سطح شهر در دستور کار قرار دارد که با این اقدامات امیدواریم بتوانیم سهم سرانه فضای سبز را با توجه به توریستی بودن منطقه در این شهر افزایش دهیم

حاجی بگلو در ادامه تصریح کرد: به‌منظور تسهیل در سیستم حمل‌ونقل شهری و کاهش تصادفات و تلفات رانندگی پنج میدان در سطح شهر احداث خواهد شد که طراحی این میدان‌ها آغاز و به‌زودی عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه این شهر منطقه گردشگری محسوب می‌شود لذا با برگزاری جشنواره مختلف ازجمله جشنواره گل‌های داوودی می‌کوشیم تا توجه همگان را به‌سوی این منطقه جلب و این شهر را به‌عنوان مقصد گردشگری معرفی کنیم لذا برنامه‌ریزی این جشنواره از ۲۶مهر به مدت ۱۰ روز خواهد بود.

شهردار مهدی‌شهر اضافه کرد: در این مراسم غرفه‌های صنایع‌دستی برای فروش محصولات عشایری نیز در نظر گرفته‌شده است تا در حاشیه این جشنواره بتوانیم ضمن معرفی هنرهای بومی منطقه به رونق اقتصادی جوامع بومی محلی نیز کمک کنیم.