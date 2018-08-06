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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۳۸

واکنش برانکو به زمان حضور بیرانوند در ترکیب اصلی پرسپولیس

واکنش برانکو به زمان حضور بیرانوند در ترکیب اصلی پرسپولیس

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس زمان حضور علیرضا بیرانوند در ترکیب اصلی پرسپولیس را به تصمیم گیری خودش مربوط دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند که در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه عملکرد قابل قبولی درون دروازه تیم ملی فوتبال ایران داشت در دوبازی ابتدایی سرخپوشان در هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر جایی درون دروازه این تیم نداشت تا بوژیدار رادوشوویچ جای او را بگیرد. از این رو مشخص نیست سرمربی پرسپولیس برای بازی هفته سوم تیمش با استقلال خوزستان چه تصمیمی خواهدگرفت.

برانکو ایوانکوویچ درباره زمان حضور علیرضا بیرانوند درون دروازه پرسپولیس گفت: او زمانی بازی می کند که من تصمیم بگیرم.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۰:۳۰ پنجشنبه در اهواز به مصاف استقلال خوزستان می رود.

کد مطلب 4367558
مهدی مرتضویان

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