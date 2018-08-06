واکنش برانکو به زمان حضور بیرانوند در ترکیب اصلی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند که در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه عملکرد قابل قبولی درون دروازه تیم ملی فوتبال ایران داشت در دوبازی ابتدایی سرخپوشان در هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر جایی درون دروازه این تیم نداشت تا بوژیدار رادوشوویچ جای او را بگیرد. از این رو مشخص نیست سرمربی پرسپولیس برای بازی هفته سوم تیمش با استقلال خوزستان چه تصمیمی خواهدگرفت.

برانکو ایوانکوویچ درباره زمان حضور علیرضا بیرانوند درون دروازه پرسپولیس گفت: او زمانی بازی می کند که من تصمیم بگیرم.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۰:۳۰ پنجشنبه در اهواز به مصاف استقلال خوزستان می رود.