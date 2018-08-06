همکاری برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات اشتغال زایی مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گیلان که با حضور مسئولان کشوری و استانی در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد. محوریت این جلسه بحث و بررسی وضعیت استان گیلان در حوزه معرفی طرح های اشتغال روستایی و فراگیر و همچنین پرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل بود. فرمانداران ۱۶ شهرستان گیلان نیز در این جلسه ضمن بیان آمار شهرستان های مربوطه از مشکلات و موانع موجود بر سر راه این طرح نیز گفتند.

فرماندار شفت در این جلسه با اشاره به کندی پرداخت تسهیلات از سوی بانک کشاورزی در این شهرستان، اظهار کرد: ۳۴ طرح از سوی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شفت به بانک کشاورزی معرفی شده که این بانک تنها چهار مورد را پرداخت کرده است.

محمدرضا محسنی با بیان اینکه متاسفانه پرداخت تسهیلات در شعبات بانک ها در سطح شهرستان های گیلان به صورت یکسان نیست، افزود: بانک ها به برخی ضوابط مصوب شده در کارگروه استانی توجه نمی کنند.

در ادامه فرماندار لنگرود با اشاره به اینکه در حوزه طرح های اشتغال فراگیر این شهرستان ۱۳ میلیادر و ۵۰۰ میلیون تومان طرح به بانک ها معرفی شده است، اظهارکرد: در حوزه عشایری و روستایی نیز حدود ۳۰ میلیارد تومان طرح در حال سپری کردن مراحل اداری است.

سیدرضا جوادپور همچنین با بیان اینکه متاسفانه از عملکرد بانک ها در زمینه پرداخت تسهیلات در سطح شهرستان لنگرود رضایتی وجود ندارد، تصریح کرد: شتاب لازم و همراهی مطلوب با مدیریت اقتصادی در شهرستان لنگرود تاکنون نبوده است.

وی تأکید کرد: باید انعطاف پذیری قانونی بیشتری از سوی بانک ها شاهد باشیم.

فرماندار فومن نیز در این جلسه با بیان اینکه با توجه به ظرفیت و پتانسیل های این شهرستان نه در حوزه جذب تسهیلات و نه معرفی طرح ها عملکرد مطلوب نبوده است، اظهار کرد: طی دو ماهه گذشته اقدامات و حرکت های خوبی صورت گرفته است.

محمود قاسم نژاد با اشاره به اینکه جلسات برگزار شده به خروجی خوبی هم در حوزه ثبت نام و هم تشکیل پرونده منتج شده است، افزود: بانک ها باید در زمینه بررسی پرونده ها به صورت ویژه اقدام کنند.

وی عملکرد بانک کشاورزی در شهرستان فومن را رضایت بخش عنوان کرد و گفت: سایر بانک نیز باید در حوزه پرداخت تسهیلات تلاش بیشتری انجام دهند.

فرماندار ماسال نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه برخی از بانک ها در این شهرستان عملکرد مطلوب داشته اند، گفت: برخی دیگر از بانک ها نیز به دلیل باجه ای بودن و نداشتن شعبه در پرداخت ها با مشکل مواجه هستند.

محمدجواد عامر با اشاره به معرفی ۸۰ طرح به بانک ها برای دریافت تسهیلات، افزود: از این میان ۱۲ طرح پرداخت شده است.

وی به برخی از مشکلات و موانع موجود نیز اشاره و خاطرنشان کرد: درخواست اجاره نامه پنج ساله از برخی از متقاضیان برای دریافت تسهیلات ایجاد اشکال کرده است.

در ادامه این جلسه فرماندار آستارا با بیان اینکه در مجموع ۶۷۴ طرح در این شهرستان ثبت نام شده است، اظهار کرد: بیش از نیمی از این طرح ها به بانک ها برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند.

یونس رنجکش با اشاره به اینکه متاسفانه در برخی از بانک ها عدم اعتقاد به پرداخت این تسهیلات وجود دارد، افزود: در برخی مواقع تفاوت آماری وجود دارد که این به علت عدم ثبت تسهیلات پرداختی در سامانه از سوی بانک ها است.

علی وارسته سرپرست فرمانداری رودسر نیز در این جلسه خواستار ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای هر طرحی در حوزه های مختلف شد و گفت: در بسیاری از موارد هنوز بسترهای لازم برای اجرای یک طرح و پروژه ایجاد نشده است.

فرماندار صومعه سرا نیز در این جلسه عدم پذیرش وثیقه روستایی در زمینه پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها را یکی از مشکلاتی برشمرد که متقاضیان در این شهرستان با آن مواجه هستند.

علی فتح اللهی با اشاره به اینکه این شهرستان در حوزه صنوبرکاری ظرفیت های بسیاری دارد و قطب آن در کشور محسوب می شود، گفت: بانک کشاورزی باید در این حوزه با نگاه ویژه ای به شهرستان توجه کند.