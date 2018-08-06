برداشت فندق از ۱۸ هزار هکتار باغ در استان گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر پارسافر ظهر دوشنبه درجمع خبرنگاران با اشاره به برداشت محصول فندق از باغات گیلان، اظهارکرد: براساس پیش بینی کارشناسان انتظار می رود در سال جاری ۱۱ هزار تُن فندق از باغات فندق استان برداشت شود.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی فندق های برداشت شده ۱۱۰ میلیارد تومان براورد شده است، افزود: ۵۸ هزار باغدار گیلانی تا پایان شهریور ماه سال جاری برداشت فندق را از ۱۸ هزار و ۶۸۱ هکتار باغ فندق استان ادامه می دهند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان در ادامه شهرهای رودسر، سیاهکل، املش، تالش، رودبار و آستارا مهمترین مناطق تولید فندق در استان گیلان اعلام کرد.

وی در ادامه به برخی مزایایی دارویی، عذایی، بهداشتی و آرایشی این محصول نیز اشاره و خاطرنشان کرد: از فندق تولید در بیش از ۱۰۰ محصول آرایشی و بهداشتی و غذایی استفاده می شود.

به گفته پارسافر مصرف فندق برای تقویت حافظه و درمان بیماری های گوارشی بسیار موثراست.