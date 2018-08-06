قیمت هفتگی سبد نفتی اوپک ۲۰ سنت کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی دبیرخانه اوپک، میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در هفته گذشته به ۷۲ دلار و ۵۹ سنت رسید.

قیمت این شاخص در هفته پیش از آن، ۷۲ دلار و ۸۱ سنت بود.

قیمت سبد نفتی اوپک در روز جمعه (۱۲ مرداد ماه) ۷۲ دلار و هفت سنت بود.

سبد نفت خام اوپک شامل ۱۵ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، جنو جمهوری کنگو (کنگو برازاویل)، اورینته اکوادور، زافیرو گینه استوایی، سبک رابی گابون، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، مارین قطر، سبک عربی عربستان، موربان امارات و مری ونزوئلاست.