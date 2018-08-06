به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابت‌های جام باشگاه های والیبال آسیا به میزبانی میانمار برگزار شد و امروز دوشنبه با قهرمانی تیم خاتم اردکان به پایان رسید. نماینده ایران در این دیدار با برتری ۳ بر صفر با امتیازهای ۲۹ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۲ حریف خود را شکست داد.

تیم خاتم اردکان نماینده ایران در این دوره از رقابت‌ها بود که پس از شکست نمایندگان ژاپن و قزاقستان در مرحله گروهی مسابقات راهی دور بعد شد. تیم اردکان به دلیل انصراف تیم قطر دو بازی در مرحله گروهی انجام داد و در بازی بعد نیز به دلیل انصراف اردن استراحت داشت و با شکست نماینده تایلند راهی نیمه نهایی شد.

در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها نیز اردکانی‌ها با شکست نماینده ویتنام راهی فینال شدند تا یک بار دیگر مقابل نماینده قزاقستان، این بار در فینال صف آرایی کنند. شاگردان عباسعلی میرحسینی در دیدار فینال با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را شکست دادند و قهرمان آسیا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دوره گذشته رقابت‌های جام باشگاه‌های والیبال آسیا تیم بانک سرمایه عنوان قهرمانی را کسب کرده بود و با قهرمانی خاتم اردکان جام در خانه باقی ماند. پیش از بازی فینال دو تیم پاکستان و ویتنام برای کسب عنوان سومی با یکدیگر دیدار کردند و در نهایت پاکستان با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز و عنوان سومی این دوره از مسابقات را کسب کرد.