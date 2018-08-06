۸۰ درصد اراضی ساحلی چالوس بازگشایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدناصر زندی در جلسه توجیهی اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و ساحلی با تشکر از منابع طبیعی و شهرداری مرزن آباد اظهار داشت: این کار بسیار مهم و زیر بنایی بوده و امیدواریم با حدنگاری اراضی ملی به زودی به مرحله ثبت رسیده و مشکلات و چالشهای موجود بویژه در حاشیه روستاها برطرف شود.

زندی با اشاره به اینکه حدود ۸۰تا ۹۰ درصد اراضی ساحلی شهرستان چالوس بازگشایی شده است، افزود: شهرستان چالوس در بخش آزاد سازی سواحل از شهرستانهای پیشرو است و با حدنگاری اراضی ملی و ساحلی ضمن جذب گردشگر ، با کاهش اختلافات و دعاوی خواهیم بود.

رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران –نوشهر نیز در این نشست اظهار داشت : این پروژه با همکاری شهرداری مرزن آباد و اداره کل منابع طبیعی نوشهر به عنوان ناظر فنی صورت گرفت.

سیدفرشید موسوی بازخورد مثبت این پروژه را سرعت بخشیدن به استعلامات و پاسخگویی و برطرف شدن تعارضات بین اراضی ملی و مستنثیات اشخاص اعلام و تصریح کرد: با حدنگاری اراضی ملی مشکلات حقوقی به حداقل خواهد رسید و اداره منابع طبیعی شهرستان می تواند به سرعت پاسخگوی استعلامات مردم و دستگاههای دیگر باشد.