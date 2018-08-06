به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن امروز دوشنبه در اظهاراتی اعلام کرد که توکیو از تصمیم خود درباره عدم مشارکت در «معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای» (TPNW) بازنگشته است.

نخست وزیر ژاپن در ادامه افزود: در موضع توکیو درباره عدم مشارکت در این معاهده تغییری ایجاد نشده است. علیرغم اینکه در اهداف ممنوعیت تسلیحات اتمی سهیم هستیم؛ اما مشارکت قدرت های هسته ای برای ساختن جهانی عاری از سلاح های اتمی مورد نیاز است. این در حالیست که قدرت های بزرگ در جهان تا کنون به این معاهده نپیوسته اند.

گفتنی است، هیچ یک از کشورهای دارای سلاح های هسته ای ذیل مواد معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته ای (NPT) (شامل آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین) تا کنون به «معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته ای» نپیوسته اند.