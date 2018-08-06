۴۰۰ عدد ظروف خانگی قاچاق در ساری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ذبیح الله پهلوانی اظهار داشت:در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق کالا در برخی شرکت های حمل و نقل و باربری، موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود قرار دادند.

وی تصریح کرد: ماموران با هماهنگی قضائی و در عملیاتی ضربتی طرح نظارت و کنترل بر شرکت های حمل و نقل و باربری را در دستور کار خود قرار دادند و در روز گذشته از شرکت حمل و نقل و باربری در سطح شهر ساری بازدید کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران ، خاطر نشان کرد: در بازدید از این شرکت ماموران موفق شدند، ۴۰۰ عدد ظروف خانگی به ارزش ۱۲۰ میلیون ریال را کشف کنند.

سرهنگ پهلوانی یادآور شد: کلیه اموال مکشوفه به انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شد و پرونده در این خصوص تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد. ت: متهم پس از تشکیل پرونده با صدور حکمی از سوی مرجع قضائی روانه زندان شد و موضوع در دست بررسی است.