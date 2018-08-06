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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۴۱

بر اساس اعلام بانکها؛

گواهی اوراق سپرده دوباره روی کار آمد/نرخ سود: سالانه ۱۸ درصد

گواهی اوراق سپرده دوباره روی کار آمد/نرخ سود: سالانه ۱۸ درصد

با موافقت بانک مرکزی، اوراق سپرده بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد از شانزدهم مردادماه به مدت شش روز کاری عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با موافقت بانک مرکزی برخی بانکها اقدام به عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۱۸ درصد برای شش روز کاری کرده‌اند. هم اکنون قرار بر این است که شعب بانکهای منتخب، در سراسر کشور از روز سه شنبه ۱۶ مرداد تا دوشنبه ۲۲ مرداد ماه جاری به مدت شش روز کاری، تعداد محدودی اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری (عام ) را با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد سالانه عرضه می کنند.

این اوراق با سررسید یکساله، بانام و قابل باز خرید قبل از سررسید با نرخ ۱۶ درصد سالانه از تاریخ انتشار  است.

اوراق مذکور معاف از مالیات است و سود علی‌الحساب آن ماهانه پرداخت می‌شود.

بر اساس اعلام بانک ملی، سود ۱۸ درصدی این  اوراق، فرصت مناسبی برای هموطنان عزیز است تا از این امکان ویژه سرمایه گذاری استفاده کنند، در عین حال که مدت عرضه اوراق محدود است و تمدید نخواهد شد.

کد مطلب 4367587

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