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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۴۹

دادگاه کیفری عراق صادر کرد؛

صدور حکم زندان ابد برای ۲ تبعه اروپایی به اتهام وابستگی به داعش

صدور حکم زندان ابد برای ۲ تبعه اروپایی به اتهام وابستگی به داعش

منابع عراقی از صدور حکم زندان ابد برای دو تبعه اروپایی به اتهام وابستگی به داعش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه،منابع عراقی از صدور حکم زندان ابد برای دو تبعه اروپایی به اتهام وابستگی به داعش خبر دادند.

دادگاه کیفری ویژه امور تروریسم عراق، برای یک آلمانی و یک فرانسوی به خاطر وابستگی به داعش حکم زندان ابد صادر کرد.

بر اساس این گزارش؛ لحسن عمار غیبودج ۵۵ ساله شهروند فرانسوی و نادیه راینز هیرمان ۲۲ ساله شهروند آلمانی از سوی دادگاه عراقی به زندان ابد محکوم شدند.

شایان ذکر است که نیروهای عراقی پس از سه سال موفق به آزادسازی مناطقی که داعشی ها در این کشور اشغال کرده بودند، شدند.

کد مطلب 4367588

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