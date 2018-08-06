پیش بینی گرد و خاک/ انتظار وقوع دمای بالای ۴۹ درجه در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا کمی ابری و از اواسط وقت فردا همراه با وزش باد قابل ملاحظه و تندباد لحظه ای در نیمه غربی و مرکزی استان به ویژه در بعدازظهر برای ساعاتی با احتمال وقوع گرد و خاک و کاهش دید افقی پیش بینی می شود.

وی افزود: انتظار می رود از امروز تا اواسط هفته آینده شاهد وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در استان باشیم.

سرپرست هواشناسی خوزستان تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شوش با دمای هوای ۴۹ درجه سانتیگراد و ایذه با دمای هوای ۲۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان بودند.

سبزه زاری در پایان عنوان کرد: طی همین مدت اهواز حداکثر و حداقل دمای شهر اهواز بین ۳۴ و ۴۸ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.