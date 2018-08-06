  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۲۳

آغاز مرمت محل دفن ملک‌المتکلمین و صوراسرافیل

آغاز مرمت محل دفن ملک‌المتکلمین و صوراسرافیل

‎نایب رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر از آغاز مرمت محل دفن دو روزنامه‌نگار مشروطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام فخاری که پیش از این در تذکری به شهرداری از وضعیت این بنا انتقاد کرده بود، در روز مشروطه با حضور مجددش در این محل؛ بر آغاز به کار مرمت آن نظارت کرد.

‎این عضو شورای شهر در این رابطه در حساب توییتر خود نوشت:«‎در پی تذکرم به شهرداری در سال گذشته درباره ‎وضعیت آرامگاه مشروطه‌خواهان روزنامه‌نگار، یک ماه پیش اولین بازدید میدانی همراه با خبرنگاران انجام شد. امروز پیرو قرارمان با مدیرعامل سازمان زیباسازی و شهردار منطقه ۱۱، برای سرکشی نوبت دوم به آن محل رفتم. ‎

هرچند هنوز پالایش میدانی و بازسازی انجام نشده ولی برپایه گزارش ساکنان بنا و مدیران شهری، از دیروز کار اسکلت‌بندی فلزی آغاز شده است. همکاری ساکنان، آقای عسگری و خانواده‌شان ارزشمند و احترام ایشان به مشروطه‌خواهان ستودنی است. »

فخاری در این بازدید میدانی اعلام کرد در بازه‌های زمانی مشخص تا اتمام مرمت و تملک بنا به صورت حضوری بر کار نظارت خواهد کرد. بر همین اساس  نایب رییس کمیسیون فرهنگی ۱۴ مهر را نوبت بعدی بازدید میدانی خود از این محل اعلام کرد. وی گفت: «۱۴ مهر برای ارزیابی پیشرفت کار با خبرنگاران  عکاسان خبری شهر بازدید خواهیم داشت. این بازسازی باید همراه با بازآفرینی تعامل اجتماعی و فعال‌سازی محور و مسیر روایت مشروطه انجام شود. تور مشروطه تهران می‌تواند بازخوانی نوین از تاریخ ایرانی را رقم‌بزند. روایت‌های تاریخ شهر هم سرمایه‌ مردم هستند. »

ملک‌المتکلمین و صور اسرافیل دو روزنامه‌نگار مشروطه‌خواه به همراه سه فرزند ملک‌المتکلمین  و همسرش در بنایی که انتهای بن‌بست شهید محمد ابراهیمی جنب بیمارستان لقمان قرار دارد دفن شده‌اند. این بنا که علی‌رغم آنکه در سال ۸۵ به ثبت میراث در آمده، در سال‌های اخیر رو به ویرانی رفته و بخش‌هایی از آن تخریب شده است.

مرمت این مقبره خانوادگی با حضور دو عضو شورای شهر تهران، الهام فخاری و علی اعطا آغاز شد.

کد مطلب 4367593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها