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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۵۴

با حضورسرداران جلالی و پاکپور؛

سازمان پدافند غیر عامل و نیروی زمینی سپاه توافقنامه امضا کردند

سازمان پدافند غیر عامل و نیروی زمینی سپاه توافقنامه امضا کردند

توافقنامه‌ای مشترک میان سازمان پدافند غیر عامل کشور و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های کشوری و لشکری امضاءشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور سردارغلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور و سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توافقنامه‌ای با هدف استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های کشوری و لشکری در مقابله با تهدیدات و حوادث شیمیایی، زیستی و پرتویی کشور امضاء شد.

بر اساس این توافقنامه، با توجه به سیاسیت‌های کلی پدافند غیرعامل مبنی بر بکارگیری ظرفیت های ملی و تخصصی و پرهیز از موازی کاری در راستای هم افزایی و ضرورت مصون سازی کشور در برابر تهدیدات طبیعی و انسان ساز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منعقد می گردد.

هدف از انعقاد این توافقنامه ایجاد زمینه همکاری متقابل بین سازمان پدافند غیرعامل کشور و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور ارتقاء توان و آمادگی رزم تخصصی برای اجرای ماموریت های این سازمان در مقابله با تهدیدات و حوادث CBRN در زمان صلح است.

همچنین در مفاد دیگر این توافقنامه موارد دیگری مورد توجه قرار گرفته است که مهمترین آنها شامل "ایجاد و توسعه آزمایشگاه های تشخیص آلودگی های CBRN در راستای انجام رصد و پایش، انجام رزمایش و تمرینات تخصصی مقابله با بحران و حوادث CBRN، فراهم سازی زمینه همکاری دستگاه های کشوری و لشکری در جهت اجرای بهینه ماموریت وبرگزاری دوره های آموزشی تخصصی" می‌شود.

کد مطلب 4367595

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