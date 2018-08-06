به گزارش خبرنگارمهر، مجید عطاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی اقوام مختلف به ویژه صنایع دستی شهرستان رزن در پارک ملت این شهر خبر داد و گفت: این نمایشگاه از فردا گشایش خواهد یافت و تا ۱۵ روز ادامه خواهد داشت

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه علاوه بر صنایع دستی آداب و رسوم اقوام مختلف نمایش داده خواهد شد.

شهردار رزن از آغاز ساخت مجتمع اقامتی خدماتی، رفاهی و تفریحی در سالجاری با مشارکت بخش خصوصی در پارک ملت شهر رزن خبر داد و اظهار داشت: این مجتمع با اعتباری افزون بر ۵۵ میلیارد ریال در ۳ فاز اجرا و بر اساس پیش بینی ها تا پایان سال ۹۹ به اتمام می رسد.

عطاری اضافه کرد: در این مجتمع خدماتی تفریحی ۲۱ سوئیت اقامتی، ۲ تالار پذیرایی، رستوران سنتی و یک کافی شاپ پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه فاز دوم شهر بازی پارک ملت شهر رزن در زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع احداث خواهد شد، گفت: در این شهر بازی تجهیزات به روزتر و جدیدی نصب خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای تکمیل این شهربازی که با مشارکت بخش خصوصی احداث خواهد شد ۱۱ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

شهردار رزن با اشاره به اینکه ساماندهی اراضی دور میدان شهداء علاوه بر زیبا سازی فضای ورودی شهر رزن درآمد ۱۰۰ میلیارد ریالی را در برای شهرداری رزن در پی خواهد داشت، گفت: این قسمت که یکی از بهترین قسمت های شهر رزن به شمار می رود از زمان شکل گیری به صورت بایر مانده است.

عطاری افزود: تمام فرایند تفکیک و واگذاری اراضی دور میدان شهدای رزن مرتفع شده اما به علت مخالفت ۶ نفر از زمین داران این بخش در تفکیک این زمین ها با مشکل مواجه شدیم که دنبال مرتفع کردن این مشکل هستیم.

وی اظهار داشت: در صورتی که مشکل معارضین زمین های دور میدان شهدای رزن حل شود تا یک ماه آینده این زمین ها واگذار و آماده ساخت خواهد شد.

عطاری با اشاره به احداث نخستین بازارچه کسب و کار شهر رزن در محلی ثابت گفت: این اقدام در راستای توسعه کسب و کار در شهر اجرا خواهد شد.

وی اعتبارات و بودجه امسال شهرداری رزن را ۷۸ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود این میزان اعتبار تا ۸۰ میلیارد ریال افزایش داشته باشد.

شهردار رزن اضافه کرد: از این میزان اعتبار ۴۵ درصد در حوزه عمرانی و ۵۵ درصد در حوزه اعتبارات جاری هزینه خواهد شد.