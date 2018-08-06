بی احترامی سخنگوی شورای شهر گرگان به خبرنگاران باسابقه

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ورزش شورای اسلامی شهر گرگان بعدازظهر دوشنبه به مناسبت هفته خبرنگار از چند ورزشی نویس باسابقه گرگانی برای تجلیل از زحمات آنها دعوت به عمل آورد.

در این جلسه خبرنگاران باسابقه ورزشی گرگان مشکلات موجود در عرصه خبر را بیان و گله مندی خود از اظهارات اخیر رئیس شورای شهر گرگان را ابراز داشتند.

فائزه عبداللهی چندی پیش در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان گلستان گفته بود «ما نیازی به رسانه‌ها نداریم و آنها می‌توانند اخبار شورای شهر و شهرداری را منتشر نکنند.»

این اظهارات عجیب ناراحتی جامعه خبری گلستان را به دنبال داشت به طوری که رسانه‌های استان از پوشش اخبار شورای شهر گرگان در این مدت امتناع کردند.

در حالی که خبرنگاران ورزشی به دعوت رئیس کمیته ورزش شورای شهر گرگان در جلسه حاضر شدند، حضور ۶ عضو دیگر شورا تعجب آنها را به همراه داشت.

دفاع از اظهارات ناسنجیده رئیس شورا و حمله به خبرنگاران باسابقه

سخنگوی شورای شهر گرگان یکی از اعضای حاضر در جلسه بود که در اظهارات خود به دفاع از سخنان پیشین رئیس شورا پرداخت.

حسین ربیعی گفت: برخی خبرنگاران به جای خدمت به جامعه در اختیار افراد خاصی قرار گرفتند، از افرادی که برای کمک به جامعه قلم می‌زنند تقدیر می‌کنیم اما رسالت و استقلال خبرنگار این است که نباید موضع گیری کند و با یک توهین منافع شهر را کنار بگذارد.

وی افزود: برخی خبرنگاران قلم‌شان را در خدمت گروه خاصی قرار می‌دهند و در همین دوره شورای شهر برای افراد خاصی قلم زدند.

ربیعی تصریح کرد: قلم نباید با پول معامله شود و عده‌ای در رسانه‌ها فقط ناامیدی به کشور تزریق می‌کنند و به فکر خودشان هستند، رسانه‌ها باید جامعه را به سمتی ببرند که مردم به سمت خرید دلار و طلا نروند و دلارهای خود را وسط بریزند.

وی بیان کرد: خبرنگارانی که قلم‌شان نابود کننده است باید شناسایی و از آنها شکایت شود تا باعث نابودی و بردن آبرو و حیثیت افراد نشوند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان با بیان اینکه من هم در صورت خیانت باید رسوا شوم، گفت: خانم عبداللهی چهار دوره عضو شورای شهر گرگان بوده و نباید با یک کلام وی قضاوت کنیم بلکه باید عملکرد چهار دوره وی را بسنجیم.

ربیعی افزود: شاید ایشان حالش خوب نبود و این صحبت‌ها را بیان کرد، ما هم نقاط ضعف داریم اما باید گذشت را یاد بگیریم.

وی ادامه داد: خبرنگارانی که تازه وارد کار شده‌اند قلم سالم‌تری دارند و بدون حمایت از جناح خاصی قلم می‌زنند.

ترک جلسه توسط خبرنگاران پس از بی احترامی سخنگوی شورا

پس از بی احترامی‌ها و توهین سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان شان و منزلت خبرنگاران، اهالی رسانه جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند.

این اتفاقات در حالی رخ داد که در آستانه روز خبرنگار هستیم و برنامه کمیته ورزش برای تجلیل از ورزشی نویسان بود که با اظهارات سخنگوی شورای شهر گرگان و ترک جلسه توسط خبرنگاران ادامه نیافت.

در این جلسه سعید رحیمی، محمد مرتضوی، ناصر گرزین، محمدابراهیم جرجانی، مهران کاظم نژاد، حسین ربیعی و حمیدرضا آقاملایی از اعضای شورای شهر گرگان حضور داشتند و فائزه عبداللهی رئیس و علی اصغر یوسفی نایب رئیس شورا غایب بودند.