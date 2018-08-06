اشتغال ایجاد شده در همدان محسوس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان همدان با بیان اینکه طی چند ماه اخیر به دلیل تحولات رخ داده در عرصه داخلی و خارجی، کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد، عنوان کرد: دولت برای رفع دغدغه و نگرانی تولیدکنندگان تلاش می کند.

وی با بیان اینکه تصمیماتی برای ثبات اقتصادی اتخاذ شده و با تغییراتی که در مدیریت بانک مرکزی رخ داده کارها در حال انجام است، گفت: طی روزهای آینده با ثبات در مبادلات ارزی و پولی کشور روبرو می شویم.

فرماندار همدان باتاکید براینکه عدم ثبات اقتصادی به بروز آسیب‌های اجتماعی دامن می زند؛ ابراز امیدواری کرد: از این برهه حساس به خوبی عبور کنیم.

تعالی در ادامه بابیان اینکه گزارش های اقتصادمقاومتی همدان به مرکز ارائه شده است، گفت: این گزارش ها از بهترین گزارش های ارائه شده به کشور است.

وی به آمار اشتغال ایجاد شده در همدان اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه به دلیل وجود بیکاری اشتغال ایجاد شده در همدان احساس نمی شود، گفت: اقدامات همدان در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی خوب بوده اما باید به آن سرعت بخشید.

فرماندار همدان باتاکید براینکه فرهنگ سازی در خصوص مصرف منابع در اختیار باید مدنظر باشد، گفت: با تغییر فرهنگ عمومی مردم بسیاری از مشکلات پیش آمده در کشور حل خواهد شد.