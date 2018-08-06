تعیین تکلیف اراضی بازآفرینی همدان تا پایان مردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ، هوشنگ عشایری اظهار کرد: برنامه ملی بازآفرینی شهری حول پنج موضوع می‌چرخد که یکی از آنها توسعه خدمات روبنایی مانند ساخت درمانگاه، ورزشگاه، آموزشگاه، پارک محله، کتابخانه و سرای محله است.

وی گفت: شاخص دیگر توسعه خدمات زیربنایی شامل آب، برق، گاز و مخابرات است و محور دیگر احداث فضاهای عمومی شهری از قبیل میادین، معابر و پیاده‌راه‌ها و مرمت ساختمان‌هاست.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دو محور دیگر برنامه بازآفرینی شامل فعالیت دیگر نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن و توان‌افزایی اقتصادی و اجتماعی ساکنان محل است، افزود: هر کدام از استان‌ها در یکی از محورها خوب عمل کرده و گاه برخی با همدیگر اختلافات جزئی دارند و در یکی از شاخص‌ها پیشرو هستند.

وی تأکید کرد: استان همدان در دو بخش فضاهای عمومی شهری از قبیل میدان‌سازی و پیاده‌راه‌سازی و همچنین مرمت خانه‌های تاریخی و تبدیل کاربری آن به فرهنگی اجتماعی و ساخت سرانه‌های فضاهای عمومی شهری خوب عمل کرده است.

عشایری با بیان اینکه همدان در بخش اراضی که می‌تواند در اختیار تولید مسکن قرار گیرد پیشرو است گفت: مقدمات تأمین اراضی در این استان به‌ خوبی انجام شده و در جلسه با استاندار عنوان شد که طی یک ماه تا پایان مردادماه این اراضی تعیین تکلیف شده ودر اختیار توسعه‌گران قرار گیرد.