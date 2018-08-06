مسئولان با خدمت جهادی مردم را از خدمات نظام و انقلاب آگاه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصیب خزاعی ظهر دوشنبه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان درمیان با اشاره به اهمیت جایگاه امربه معروف و نهی از منکر در جامعه خواستار تحقق انتظارات مد نظر اسلام و منویات مقام معظم رهبری شد.

وی اظهارداشت: همه ما باید امربه معروف و نهی از منکر را از خانواده خود شروع کنیم وسعی کنیم با آگاهی همه جانبه نسبت به مشکلات مردم، خودمان را در مقابل مردم قرار ندهیم چرا که در غیر این صورت امر به معروف و نهی از منکر ما نه تنها اثر گذار نخواهد بود بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.

وی با اشاره به اعتراضات اخیر در جامعه تصریح کرد: آنچه باعث شده مردم تجمع کنند عملکرد خودمان است که سعی نکردیم مشکل مردم را رفع کنیم.

امام جمعه درمیان با اشاره به اقدامات سازنده جهاد سازندگی در کشور گفت: با اقدامات و کاهای خوبی که این نهاد در سطح روستاها انجام داد مردم طعم واقعی خدمت را احساس کردند اما امروزه کم کاری می شود.

خزاعی با بیان اینکه ما باید امروز مردانگی به خرج دهیم و انقلاب خود را حفظ کنیم، گفت: ما باید به اصل انقلاب و نظام برگردیم و دست به دست هم بدهیم تا مشکلات حل شود نه اینکه با عملکرد خود مردم را نسبت به نظام بدبین کنیم این مردم برای انقلاب خون داده اند وشهدای مدافع حرم از جان گذشتند تا این انقلاب حفظ شود.

وی افزود: ما باید واقعیات و مشکلات موجود را با مردم مطرح کنیم تا با آگاهی بخشی جلوی خطراتی که در کمین است گرفته شود .

خزاعی گفت: در سالی که حمایت از کالای ایرانی است ما نیز باید از تولیدات شهرستانی حمایت کنیم تا چرخه اقتصاد شهرستان رونق داشته باشد و مردم در مضیقه نباشند.

وی با بیان اینکه اگر به خودمان نیاییم ترو خشک با هم می سوزد یادآورشد: تسهیلات و اعتبارات را به مردم اعلام کنیم خدمات نظام را مطرح کنیم راه سازی،بیمارستان،آبرسانی،شبکه دیجیتال و.. خدمات خوبی است ما باید در چهل سالگی انقلاب به مردم امید بدهیم.

خزاعی گفت: همه ما باید در جایگاه خود به امنیت ملی و پایداری انقلاب کمک کنیم ومشکلات مردم را برطرف کنیم.