بدهکاری ۱۲.۵ میلیارد تومانی یکی از سازمانهابه صندوق ذخیره کارکنان

به گزارش خبرگزاری مهر، هماهنگی و پیگیری برای وصول مطالبات صندوق ذخیره کارکنان از ۲۸ سازمان و زیرمجموعه شهرداری وارد دور تازهای شده است و در این رابطه مدیرکل دفتر شهردار تهران، مدیرکل حراست و رئیس سازمان بازرسی شهرداری پیگیری از سازمانهای مربوطه را برای تسویه بدهیها آنها به موسسه آغاز کردهاند و وصول برخی مطالبات صندوق نیز کلید خورده است.
براساس این گزارش پرداخت سهم صندوق ذخیره از سوی برخی سازمانهای مجموعه شهرداری تهران با تاخیر و تعلل رو به رو بوده است و در این رابطه یکی از سازمانهای شهرداری به تنهایی ۱۲.۵ میلیارد تومان به صندوق بدهکار است.
در عین حال با حمایت شهرداری تهران، پیگیری برای وصول این مطالبات به طور جدی آغاز شده است و انتظار میرود با وصول سهم صندوق که بیش از ۲۰ میلیارد تومان است، دیون بازنشستگان و سپرده گذاران نیز پرداخت و صف موجود خاتمه پیدا کند.
نظر شما