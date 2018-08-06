به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته با مصوبه دولت، بسته جدید ارزی رسما به تائید هیات وزیران رسید و رئیسکل بانک مرکزی نیز، جزئیات اجرایی آن را اعلام کرد. بر اساس آنچه که شب گذشته عبدالناصر همتی اعلام کرد، به جهت ضرورت انجام هماهنگیهای لازم برای اجرایی شدن این بسته سیاستی، عملیاتی شدن آن به فردا(سهشنبه) موکول شده است.
اما امروز رئیسکل بانک مرکزی روز پرکاری را در ساختمان میرداماد داشته و جلسات متعددی را به منظور انجام هماهنگیهای لازم با زیرمجموعههای خود در بانک مرکزی برگزار کرده است. بر این اساس، جلسه با کانون صرافان به منظور انجام هماهنگیهای لازم برای بازگشایی صرافیها و به رسمیت شناختن عملیات صرافی، جلسه با بخش ارزی بانکها با حضور مدیران ارزی نظام بانکی، جلسه با حوزه معاونت اقتصادی و ارزی بانک مرکزی از جمله جلسات فشرده امروز همتی بوده است.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: موضوع تمامی جلسات، چگونگی اجرای بسته جدید ارزی و استماع نظرات کارشناسی بخشهای مختلف تاثیرگذار در این حوزه بوده است.
وی افزود: در این جلسه همتی، بر ضرورت اخذ نظرات مشورتی و تخصصی تاکید داشت.
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