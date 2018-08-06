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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۳۳

پسر «بن‌لادن» با دختر هواپیماربای حملات ۱۱ سپتامبر ازدواج کرد

پسر «بن‌لادن» با دختر هواپیماربای حملات ۱۱ سپتامبر ازدواج کرد

برادر ناتنی سرکرده گروهک تروریستی القاعده اعلام کرد که پسر «اسامه بن‌لادن» با دختر هواپیماربای حملات ۱۱ سپتامبر ازدواج کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «حمزه بن لادن» پسر اسامه بن لادن سرکرده گروهک تروریستی القاعده با دختر «محمد عطا» هواپیماربای حملات ۱۱ سپتامبر ازدواج کرده است.

بر اساس این گزارش، خبر مذکور را «احمد العطاس» برادر ناتنی بن لادن در گفتگو با روزنامه گاردین عنوان کرده است.

بر اساس اعلام برادر ناتنی بن لادن، حمزه به موقعیتی بالایی در سازمان القاعده دست یافته و نیز در صدد است تا انتقام پدرش را از آمریکا بگیرد. اسامه بن لادن ۷ سال پیش، در عملیات ارتش آمریکا در پاکستان کشته شد. 

برادر حمزه بن لادن در ادامه به گاردین گفت: شنیده‌ ایم که او با دختر محمد عطا ازدواج کرده است. از مکان فعلی او خبر نداریم. ممکن است او در افغانستان باشد.

کد مطلب 4367620

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    نظرات

    • ali IR ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
      0 0
      پاسخ
      آمریکا به بن لادن تروریست میگوید ولی او علیه آمریکا میجنگید.....حمله ۱۱ سپتامبر امریکا را تحقیر کرد...

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