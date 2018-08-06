۲۲ درصد زوجین در کشور مشکل ناباروری دارند

به گزارش خبرنگارمهر، جعفرمحسنی عصر امروز در آستانه سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران با اشاره به اخذ مجوز مرکز نواوری و شکوفایی گفت: در حال حاضر بزرگ ترین معضل کشور بیکاری جوانان و مخصوصا جوانان فارغ التحصیل است، در این راستا جهاد دانشگاهی در جهت جذب ایده های برتر مجوز تاسیس مرکز نوآوری و شکوفایی اخذ کرده است که این مرکز بر ارتقای مهارت محوری جوانان متمرکز است.

وی ادامه داد: همچنین در جهاد دانشگاهی به اخذ دوره های ملی مهارت موفق شده ایم و تلاش داریم در رشته های علوم پایه در راستای توانمند سازی فعالیت نماییم.

محسنی افزود: سال گذشته ۲۴هزار نفر از افراد در سطوح مختلف از امکانات جهاددانشگاهی بهره مند شده اند.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی برای کشاورزان مناطق و مجاورین دریاچه ارومیه گفت: احیای دریاچه ارومیه احیای آذربایجان است و اگر پیش بینی های به عمل امده به وقوع بپیوندد ممکن است آذربایجان خالی از سکنه شود. در این راستا معاونت آموزشی جهاددانشگاهی با کمک استانداری طرح آموزشی برای کشاورزان را در شهرستان ها شروع کرده است.

وی افزود: در این طرح آموزشی کشت محصولاتی که در حوزه آب کم مصرف هستند جایگزین سایر محصولات کشاورزی می شود.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در ادامه صحبت های خود از اخذ مجوز مرکز طب پیشگیری خبر داد و افزود: از آن جایی که پیشگیری مقدم بر درمان است جهاددانشگاهی مجوز تاسیس مرکز طب پیشگیری و کلینیک بررسی اولیه جهت پیشگیری از بیماری ها را از دانشگاه علوم پزشکی تبریز اخذ کرده است.

وی گفت: در این مرکز غربالگری و شناسایی بیماری های زمینه ای صورت می گیرد.

محسنی با اشاره به فعالیت مرکز درمان ناباروی جهاددانشگاهی اظهارداشت: ماهانه ۱۵۰۰ نفر به مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مراجعه می‌کنند و بخش عمده‌ای از این افراد با دریافت خدمات ساده مشکل‌شان برطرف شده و حدود ۱۰ درصد با روش‌های اساسی فرآیند درمان را ادامه می‌دهند.

وی با مقایسه کیفیت خدمات انجام شده در مرکز جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی با سایر مراکز خاطرنشان کرد: خدمات مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی از حیث کیفیت خدمات تخصصی همسطح کشور و جهان است.

محسنی میزان ناباروری در کشورمان نسبت به میانگین جهانی را بالاتر عنوان کرد و افزود: میزان ناباروری در کشورمان نسبت به میانگین جهانی بالاتر بوده و حدود ۲۲ درصد زوجین مشکل ناباروری دارند، .

وی ادامه داد: این افراد نیازمند روش‌های مختلف کمکی برای باروری هستند. دلیل اینکه برخی افراد با روش‌های کمک درمانی IVF، IUI و ICST جواب نمی‌گیرند، ناهنجاری‌های ژنتیکی جنین بوده که در چنین مواردی هنگام انتقال جنین به شکم مادر، بارداری انجام نمی‌گیرد و یا در هفته‌های اول بارداری سقط جنین رخ می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد پزوهشگاه های جهاددانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی شامل سه پژوهشگاه، ۲۵ پژوهشکده، ۱۳۲ گروه پژوهشی در حوزه‌های مختلف علمی، دو پارک علم و فناوری، ۱۲۰ مرکز خدماتی تخصصی، یک مجتمع خدماتی و شش مرکز نوآوری و شکوفایی است.