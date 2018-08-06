واردات ۵۵ میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا/ بیماری تحت کنترل است

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا رفیعی پور در جریان بازدید از یک واحد بسته بندی گوشت اظهار داشت: ۶۰۰ واحد بسته بندی گوشت در کشور مشغول فعالیت هستند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه گفته می‌شود قاچاق دام زنده از کشور منجر به کمبود دام و افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار شده است، گفت: به دلیل برخی مناسبت ها از جمله عید سعید قربان ممکن است دام زنده از مرزهای دریایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق شود که با توجه به دشواری انجام این کار، حجم این قاچاق نمی تواند قابل توجه باشد.

رفیعی‌پور، با تاکید بر اینکه صادرات دام از کشور ممنوع است، افزود: جز دام مولد که به افغانستان صادر می‌شود، ما هیچ نوع دامی از کشور صادر نمی‌کنیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد: همانطور که اشاره شد، حجم قاچاق نیز نمی تواند زیاد باشد.

رفیعی پور ادامه داد: سال گذشته تعداد مبادی وارداتی گوشت قرمز به ایران از ۵ کشور به ۴۲ کشور افزایش یافته و کشورهای اروپایی، برخی کشورهای آسیایی و کشورهایی روسیه و ترکیه به ایران گوشت صادر کند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر، مبنی بر آخرین وضعیت شیوع بیماری انفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور افزود: عامل این بیماری در کشور ما وجود دارد و هر جا که کوتاهی در مدیریت بهداشتی یا واحد تولیدی صورت بگیرد امکان بروز بیماری وجود دارد ضمن اینکه در ۴ ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد کانون های آلوده به این بیماری بین ۵۰ تا ۹۰ درصد کاهش یافته است که این نشان می دهد بیماری کاملا تحت کنترل قرار دارد.

رفیعی‌پور، همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود واکسن برای اجرای عملیات واکسیناسیون طیور علیه بیماری آنفلوآنزا، تصریح کرد: ما از زمانی که تصمیم گرفتیم این طرح را در کشور اجرا کنیم اقدام به واردات واکسن کردیم چرا که خود، تولیدی در این زمینه نداریم.

وی با بیان اینکه در مرحله اول ۱۰ میلیون دوز واکسن وارد کشور شد، ادامه داد: یک محموله ۱۰ میلیون دوزی نیز در گمرک است که امروز ترخیص می‌شود. همچنین یک محموله ۳۵ میلیون دوزی نیز تا دوشنبه هفته آینده وارد کشور خواهد شد.

این مقام مسئول دولتی، با اشاره به اینکه کمبودی در زمینه واکسن نداریم اضافه کرد: نیاز ما برای واکسیناسیون مرغ های تخمگذار کشور طی یکسال بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دوز واکنس است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد: هم اکنون طرح واکسیناسیون علیه بیماری آنفلوآنزا در استانهای قم، قزوین، تهران، البرز و اصفهان انجام می‌شود و زمانی که محموله دوم وارد کشور شود عملیات واکسیناسیون در ۵ استان دیگر آغاز خواهد شد.

رفیعی پور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سرمایه گذاران در بخش غذا هزاران میلیارد تومان هزینه کرده اند تا غذای سالم بدست مردم برسد تصریح کرد: در این راستا تمام تجهیزات و امکانات مورد نیاز را تامین کردیم.

وی با اشاره به نگرانی های ایجاد شده در زمینه تحریم اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: عده ای در این زمینه اظهار نگرانی می کنند در حالی که ما ۴۰ سال است در تحریم بسر می بریم و بنای بسیاری از واحدهای تولیدی طی همین ۴۰ سال نهاده شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه سرمایه گذاری ها و هزینه های انجام شده طی این ۴۰ سال سبب شده مردم با کمبود غذا مواجه نشوند، ادامه داد: اگر ما بدنبال قطع وابستگی کشور به نفت هستیم بهترین جایی که می توان برای جبران این موضوع آنجا سرمایه گذاری کرد صنعت دامی کشور است.

وی اظهار داشت: با سرمایه گذاری در حوزه دام، طیور، آبزیان، کرم ابریشم و زنبور عسل می توان وابستگی به نفت را کاهش داد و به تدریج قطع کرد.