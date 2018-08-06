جزیره خارگ نماد همدلی و وحدت شیعه و سنی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی بعد از ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با جامعه اهل سنت در بخشداری ویژه خارگ اظهار کرد: پیوند دوستی، همدلی و همزبانی جامعه اهل سنت جزیره خارگ با اهل تشیع ابن جزیره پیشینه‌ای دیرینه دارد.

بخشدار ویژه خارگ افزود: جامعه اهل سنت در انقلاب اسلامی ایران و هشت سال دفاع مقدس در خط مقدم اقتصاد ایران اسلامی رشادت های فراوانی انجام داده است.

رضایی بیان کرد: حاج اقا شکری امام جمعه فقید اهل سنت این جزیره مقاوم رهنمودهای فراوانی در ٨ سال دفاع مقدس در راستای تامین و تاکتیک‌های جنگ دریا ارائه کرده است که نشان از عزم اهل سنت این جزیره برای دفاع از ارزش های ایران اسلامی است.

وی تصریح کرد: با علم به اینکه جزیره خارگ خود یکی از مراکز اصلی مورد هجوم رژیم بعث عراق بود، اهل سنت جزیره خارگ رزمنده های فراوانی به جبهه های جنوب کشور اعزام کرده است و جانبازان و شهدای زیادی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

رضایی با اشاره به مشکلات حوزه اهل سنت در بخش ویژه خارگ خاطر نشان کرد: نگاه بنده و تیم دولت و تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مستقر در جزیره خارگ به مذاهب یکسان است و در حوزه اشتغال اقدامات بسیار مناسبی صورت گرفته است ولی برخی از مشکلات نیز همچنان به صورت کامل حل نشده است و هدف مجموعه دولت حل مشکلات ریشه‌ای و زیر ساختی این جزیره است.