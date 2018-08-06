افتخار آفرینی نخبگان مهارتی آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب نماینده عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص چگونگی نتایج هیجدهمین مرحله المپیاد ملی مهارت و موفقیت یا عدم موفقیت کارشناسان و رقابت کنندگان تیم مهارتی اعزامی این استان، از افتخار آفرینی نخبگان مهارتی استان خبر داد و گفت: در این دوره از المپیاد ملی مهارت، نخبگان مهارتی استان مان، موفق به کسب ۲ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۶ دیپلم شدند.

وی در این راستا با اظهار بر اینکه هجدهمین دوره از مسابقات ملی مهارت با شرکت ۳۱ استان، در چهار روز متوالی در استان البرز برگزار شد، ادامه داد: در این المپیاد، هادی بابائی در رشته جواهر سازی، حمیدرضا منصفی فر در رشته طراحی مهندسی مکانیک با کسب مدال طلا و ابوالفضل غفاری در رشته فناوری آب، محمد فایقی در رشته فناوری اتومبیل، حامد بهتاش در رشته فناوری طراحی گرافیک، پوریا فرج زاده در رشته تراش CNC، رضا محسن زاده و ارسلان امیرعلی زاده در رشته مکاترونیک با کسب مدال نقره، سکوهای افتخار این دوره از مسابقات را از آنِ خود ساختند.

نماینده در ادامه متذکر شد: در رشته های طراحی و توسعه وب، صافکاری خودرو، قنادی(شیرینی پزی)، فناوری اطلاعات(مدیریت سیستم های تحت شبکه)، کاشی کاری دیوار و کف و آشپزی نیز به ترتیب، امیرکبیری، یوسف محمدی، وحید ستاری، فرید قریشی، فردین نادری و امین مقدم موفق به کسب دیپلم افتخار این دوره از مسابقات شدند.

وی در همین راستا ابراز داشت: از بین این افتخار آفرینان، سه مدال آور برتر هر رشته با حضور در اردوی آماده سازی برای شرکت در مسابقات جهانی مهارت ۲۰۱۸ که در کازان روسیه برگزار خواهد شد، رقابت های جدیدی را رقم خواهند زد و امیدواریم در این دوره از مسابقات نیز، با درخشش ها و کسب موفقیت های جدید، سکوهای افتخار را به نام خود و آذربایجان و میهن اسلامی مان در آورند.