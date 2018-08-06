داستان پیمانکار سفارشی و مخالفت یک رئیس/ تلاش برای ساکت کردن مدیر

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه جلسه علنی شورای شهر شیراز با انتقاد نایب رئیس شورای شهر از وضعیت مدیریت سازمان سیما و منظر شهرداری شیراز به حاشیه هایی رفت که تنها در همان زمان بلکه ابعاد این انتقاد تا بعد از زمان جلسه نیز کشیده شد.

نایب رئیس شورای شهر شیراز با انتقاد از نوع رفتارهای چندگانه در سازمان سیما و منظر فضای سبز شهرداری شیراز خبر از نوعی عدم مدیریت در این مجموعه داد و اینکه در برخی از این پرونده ها و احکام صادر شده جای نگرش بیشتر وجود دارد.

صبوری به موضوع فضای سبز شهری شیراز نیز اشاره کرد که عملکرد این سازمان در بحث فضای سبز و نگهداری از درختان به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و در موضوع قراردادها نیز باید نظارت بیشتر شود.

اما صحبت های درگوشی حاضرین غیر مدیر و مسئول در ردیف آخر صندلی های صحن شورای شهر نشان از زدن رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری شیراز توسط نایب رئیس بود که از قبل هم به وسیله واسطه به گوش این مدیر نیز رسیده است.

سخنانی به گوش رسید نایب رئیس شورای شهر درخواست ارائه کار به یکی از نزدیکان خود که پیمانکار نیز بوده را به سیما و منظر شهرداری ارائه کرده اما رئیس این سازمان مخالفت کرده است.

عمو یا دایی بودن این پیمانکار در شایعات مشخص نشد اما اینکه واسطه ها به رئیس سازمان گفته بودند که نایب رئیس در صحن علنی شورا تذکر خواهد داد به واقعیت تبدیل شد.

اما ساعتی پس از بیان انتقادات نایب رئیس شورا که بدون حضور رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری مطرح شد، رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری وارد صحن شورا شد و در مقابل درخواست خبرنگاران برای انجام مصاحبه نیز اشتیاق نشان داد اما زمانیکه برای مصاحبه در جمع خبرنگاران حاضر شد نزدیکان شهردار و روابط عمومی شهرداری با فشار زیاد او را از صحن شورا خارج کردند و اجازه مصاحبه ندادند.

ممانعت روابط عمومی شهرداری شیراز از انجام مصاحبه میرزاوند نتیجه نداد و او در جمع خبرنگاران، گفت: که تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش افراد و یا سفارش از جانب هیچکس نبوده و نیستم.

جهانبخش میرزاوند ادامه داد: سازمان سیما و منظر شهرداری شیراز کاملا محیط شفاف دارد و حاضر این تمامی دستگاه های نظارت پرونده ها و قراردادهای این مجموعه را بررسی کنند.

وی ادامه داد: شرمسارم که برخی خود را متخصص همه چیز می دانند در حالیکه چنین نیست و هرکس باید دز حد تخصص خود سخن بگوید.

رئیس سازمان سیما و منظر فضای سبز شهرداری شیراز تاکید کرد: در خصوص تمامی موارد هیچگونه تخلفی در خرید گل و گیاه انجام نشده و مناقصه ها نیز با حضور ناضرین بوده است.

وی ادامه داد: در صحن شورا اسم من برده شده و طبق قانون باید زمان برای دفاع نیز به من داده می شد.

میرزاوند در پاسخ به این سوال که آیا نایب رئیس شورا در خواست شخصی از این سازمان داشته نیز گفت: این سوال را خودش بپرسید اما من تحت هیچ شرایطی سفارش قبول نمی کنم.

اما نایب رئیس شورای شهر شیراز نیز پس از این اتفاقات در جمع خبرنگاران، گفت: درخواست شخصی ندارم و نداشته اگر هم موضوعی باشد راه های قانونی را دنبال می کنم حتی شرکت شخصی خود را منع کردم که از شهرداری کار بگیرد زیرا اجازه ندهم یک مدیر متخلف در زمان مشخص چنین سخنانی را بگوید.

ابراهیم صبوری تصریح کرد: فقط در یک مقطع در زمان عید فعالیت سیما و منظر خوب بوده که آن زمان هم کار مجموعه شهرداری بوده است.

نایب رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد: اگر فسادی نیست پرونده های خود را به طور شفاف اعلام کند نه اینکه یک نفر ۶ شرکت دارد و تمامی کارها را بگیرد و باید قراردادها را ارائه کنند.

صبوری یادآور شد: قرار بود که سامانه شفافیت ایجاد شود که در حال راه اندازی است.

وی تاکید کرد: در هیچکدام از اعضای خانواده ما پیمانکار وجود ندارد و عموی من کارگر است و این موارد نیز قابل بررسی است.

در حاشیه این گفت و گو رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری نیز در اتاق رئیس شورای شهر حضور داشت و گروهی مشغول آرام کردن او بودند.