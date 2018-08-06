احتمال حضور ۶ بازیکن بومی در تیم بسکتبال شهرداری گرگان

حمیدرضا کلاسنگیانی بعدازظهر دوشنبه در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و رسانههای استان گلستان، اظهار کرد: تیم شهرداری گرگان تمرینات خود را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال از خردادماه آغاز کرد و جزو نخستین تیمهایی بودیم که آغاز به کار کردیم.
وی افزود: به مرور زمان تعداد بازیکنان حاضر در تمرینات افزایش یافت و در حال بررسی شرایط بازیکنان بومی هستیم تا نفرات مورد نظر را انتخاب کنیم.
وی در خصوص جذب بازیکن تصریح کرد: چند بازیکن را مد نظر قرار دادهایم و رایزنیهای اولیه با آنها انچام شده اما به دلیل همزمانی با برنامههای تیم ملی بسکتبال، پس از بازگشت به طور جدی با آنها مذاکره خواهیم کرد.
مخدومی و کریمی مربیان تیم هستند
سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با بیان اینکه چهارشنبه جلسه هماهنگی فصل جدید لیگ برتر بسکتبال برگزار میشود، گفت: پس از برگزاری این جلسه سهمیههای ملی و تعداد بازیکنان خارجی قابل جذب برای هر تیم مشخص میشود و سپس تصمیم گیری خواهیم کرد.
کلاسنگیانی تصریح کرد: از بازیکنان بومی حاضر در تمرین احتمالا از ۶ بازیکن در لیگ برتر استفاده میکنیم اما هنوز به جمع بندی نهایی نرسیدهایم.
وی در خصوص اعضای کادر فنی و سرپرستی، یادآور شد: صالح مخدومی و ساعد کریمی مربیان و هادی ایزدپناه سرپرست تیم در فصل جدید هستند.
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