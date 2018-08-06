به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از هلاکت سه نظامی سعودی در عملیات تک تیراندازان ارتش و کمیته های مردمی در جیزان در جنوب غرب عربستان خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ تک تیراندازان ارتش و کمیته های مردمی یمن امروز دوشنبه سه نظامی دیگر سعودی را در پایگاه مشعل در جیزان هدف قرار دادند و به هلاکت رساندند.

در نجران نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن با موشک هدایت شونده، خودرو حامل نظامیان وابسته به عبد ربه منصور هادی عامل سرسپرده آل سعود را هدف قرار دادند و همه سرنشینان این خودرو را به هلاکت رساندند.