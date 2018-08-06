  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۳۱

۳ نظامی دیگر سعودی به دست یمنی‌ها کشته شدند

۳ نظامی دیگر سعودی به دست یمنی‌ها کشته شدند

منابع یمنی از کشته شدن سه نظامی دیگر سعودی در عملیات تک تیراندازان ارتش و کمیته های مردمی یمن در جیزان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از هلاکت سه نظامی سعودی در عملیات تک تیراندازان ارتش و کمیته های مردمی در جیزان در جنوب غرب عربستان خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ تک تیراندازان ارتش و کمیته های مردمی یمن امروز دوشنبه سه نظامی دیگر سعودی را در پایگاه مشعل در  جیزان هدف قرار دادند و به هلاکت رساندند.

در نجران نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن با موشک هدایت شونده، خودرو حامل نظامیان وابسته به عبد ربه منصور هادی عامل سرسپرده آل سعود را هدف قرار دادند و همه سرنشینان این خودرو را به هلاکت رساندند.

کد مطلب 4367635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها