مشکل صنعتگران«قلعه میر» و «بهاریه»پس از ۸ سال هنوز مرتفع نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور عصر دوشنبه در نشست مشترک استاندار تهران با صاحبان صنعت و تولید شهر ک های صنعتی «قلعه میر» و «بهاریه» و نیزلکه های صنعتی طی سخنانی اظهار داشت: در ۲۳ مهر سال گذشته نخستین سفر را به بهارستان داشتند چرا که این شهر در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سایر سرانه های مورد نیاز مردم مستحق توجه ویژه بودند و این سفر با ۲۳ بند مصوبه همراه بود و امروز بخش عمده ای از این مصوبات محقق و بخش دیگری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

سلیمان پور در ادامه با اشاره به دومین سفر استاندار به این شهرستان گفت: سفر دوم استاندار بسیار تخصصی و همراه با بازدیدهای میدانی از صنایع تولیدی بود نیز مصوباتی را به همراه داشت.

وی فضای کنونی کسب و کار و اشتغال در کشور را به ۲ شکل عنوان کرد و افزود: شکل اول کسب و کار متاثر از مسائل منطقه ای و ملی و متاثر از فضای اقتصادی و شرایط تحریمی است و شکل دیگر مشکلات مربوط به معضلات کسب است.

فرماندار بهارستان ضمن امیدواری در خصوص رفع موانع و مشکلاتی که در مسیر صاحبان تولید وجود دارد گفت: بهارستان ۲ منطقه صنعتی مصوب غیر دولتی «قلعه میر» و «بهاریه» را دارد که عمدتا واحدهای تولیدی و صنعتی در این ۲ منطقه واقع شده اند اما با وجود گذشت ۸ سال هنوز اقدام جدی جهت تعیین تکلیف صورت نگرفته است و هم اکنون چالش هایی را پیش روی صنعت گران داریم و علاوه بر این ۲ منطقه در بهارستان ۶ لکه صنعتی هم داریم که در این مناطق نیز فعالیت هایی در حال انجام است.