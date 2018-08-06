مس سونگون با بانک بیروت به مرحله حذفی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مس سونگون در سومین بازی خود در رقابت های باشگاه ‌های آسیا برابر تیم سرسخت بانک بیروت لبنان ۳ بر ۱ پیروزشد.

گل های نماینده فوتسال ایران را مرتضی عزتی ۲ گل و فرهاد فخیم به ثمر رساندند.

تیم مس سونگون در اولین بازی خود با نتیجه ۹ بر ۲ تیم سیپر تاجیکستان را شکست داد و در بازی دوم نیز ۹ بر یک از سد نماینده ازبکستان عبور کرد.

بنابراین گزارش، تیم مس ایران با ۳ پیروزی و ۲۱ گل زده و ۴ گل خورده با ۹ امتیاز صدرنشین گروه چهارم مسابقات شد و به مرحله حذفی صعود کرد.

شاگردان بی غم با پیروزی در این بازی دشوار به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شدند و بانک بیروت به عنوان تیم دوم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

گفتنی است، تیم مس سونگون قهرمان لیگ برتر فوتسال کشور به عنوان نماینده ایران در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا حضور پیدا کرده است.