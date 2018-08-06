کاهش جرایم در میانه/ احساس امنیت توسط مردم مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی الهوردیان ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری گفت: احساس امنیت توسط مردم مهمتر و بالاتر از امنیت است.

وی افزود: امنیتی پایدار است که با رویکرد اجتماعی حاصل شود و لازمه این امر همکاری خود مردم است.

الهوردیان با بیان اینکه خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولین هستند و مشکلات و خواست مردم را منعکس می کنند خواستار ایجاد احساس امنیت توسط خبرنگاران شد.

وی با بیان اینکه بالاتر از امنیت احساس امنیت است و مردم احساس امنیت نکنند، امنیت تاثیری ندارد، ادامه داد: برخورد و مبارزه با مواد مخدر که بزرگترین آسیب و تهدید جوانان است از مهمترین برنامه های ما است.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه همچنین آموزش و مشارکت شهروندان دربحث امنیت و پیشگیری از جرایم را وظیفه اصلی نیروی انتظامی دانست و تامین امنیت پایدار در شهرستان را رویکرد اصلی خود بیان کرد و اظهار داشت: در شهرستان میانه با کاهش جرایم روبرو هستیم از جمله کاهش ۳۳ درصدی سرقت های مهم و کاهش ۲۰ درصدی تصادف های درون شهری.