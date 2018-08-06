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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۴۹

در تهران؛

وزیر خارجه کره‌شمالی فردا با «ظریف» دیدار می‌کند

وزیر خارجه کره‌شمالی فردا با «ظریف» دیدار می‌کند

وزیر خارجه کره شمالی فردا در تهران با همتای ایرانی خود دیدار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «چنل نیوز آسیا»، «ری یانگ هو» (Ri Yong Ho) وزیر خارجه کره شمالی فردا سه‌ شنبه و در جریان سفر به ایران با وزیر خارجه کشورمان دیدار و رایزنی خواهد کرد.

در گزارش این رسانه، اگرچه به محورهای دقیق رایزنی وزیر خارجه کره شمالی با محمد جواد ظریف در تهران اشاره ای نشده است، اما بحث و تبادل نظر درباره روابط دوجانبه از محورهای این دیدار عنوان شده است.

این در حالیست که خبرگزاری کیودو پنجشنبه گذشته اعلام کرد که وزیر خارجه کره شمالی پس از شرکت در نشست روز شنبه اتحادیه آسه‌آن سفری رسمی به ایران خواهد داشت.

کد مطلب 4367646

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