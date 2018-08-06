به گزارش خبرنگار مهر، حسین اشتری در آیین گرامی داشت روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران حوزه انتظامی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، مدافعان حریم و حرم و شهیدان عرصه نظم و امنیت، حضور اصحاب رسانه، اطلاع رسانی، مدیران مسئول خبرگزاری ها، سایت های خبری، رسانه های دیداری و شنیداری، مکتوب، سردبیران و خبرنگاران را گرامی داشت.

وی با اشاره به این بخش از نشست که خبرنگاران درخواست ها و انتظارات خود را مطرح کردند، اظهار داشت: انصافا نشست و جلسه خوبی برگزار و مطالب مفید و مثمرثمری توسط اصحاب رسانه ارائه شد و باید بگویم خوشحالم که در این جمع صمیمی فرصتی فراهم آمد، اصحاب محترم رسانه و اطلاع رسانی، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کنند.

خبرنگاران، پلیس را در اجرای مأموریت ها همراهی کنند

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: در مقطع کنونی که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به شدت فعال هستند و شاهدیم که غیرمنصفانه و در برخی موارد نامردانه، عده ای علیه نظام، کشور و مردم هجمه وارد می کنند، خبرنگاران عزیز و اصحاب رسانه باید پلیس را در اجرای مأموریت ها همراهی کنند.

این مقام عالی انتظامی خاطر نشان کرد: پذیرای انتقادات و پیشنهادات خبرنگاران هستیم و مایلیم که اگر موضوع و یا مطلبی وجود دارد حتما به مجموعه منعکس کنند چرا که بنده معتقدم حتما هر نقدی از سوی اصحاب رسانه از سر دلسوزی و برای خیر و صلاح کشور و پیشرفت نیروی انتظامی است.

انعکاس اخبار مبتنی بر واقعیت و در عین حال زمان شناسی باشد

سردار اشتری با تأکید بر انعکاس اخبار بر مبنای واقعیت و در عین حال زمان شناسی عنوان کرد:نیروی انتظامی مأموریت های گسترده ای دارد و شایسته است خبرنگاران پیش از انتشار هر خبری نسبت به صحت و سقم آن آگاه و واقف باشند و در عین حال منافع ملی و حفظ شأن و اقتدار پلیس را نیز در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: چند صدهزار نفرهمکاران من در سرتاسر کشور برای اجرای مأموریت ها حضور دارند، در هر اجتماعی حتی در یک خانواده چند نفره که با هم زندگی می کنند ممکن است فردی خطایی یا کوتاهی داشته باشد، بنابراین نباید خطای یکی از همکارانم به همگان تعمیم داده شود.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه در دورترین نقطه های کشور حضور داریم، افزود: ممکن است در محلی به فراخور جمعیت پاسگاه یا کلانتری نداشته باشیم اما قطعا گشت های پلیس در همه مناطق حتی دورترین نقطه ها تردد دارند.

وی ادامه داد: همکارانم در جای جای کشور از نقطه صفر مرزی تا جاده ها، شهرها و ... به صورت شبانه روز و ۲۴ ساعته حضور دارند و این حضور به معنای اجرای مأموریت است.

سردار اشتری با اشاره به تنوع و گستردگی مأموریت های پلیس ادامه داد: در برخی کشورها به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بین ۷ تا ۹ پلیس فعالیت می کنند در صورتی که در کشور ما این نرم با میانگین جهانی به علت کمبود نیرو متفاوت است.

این مقام عالی انتظامی کشور تأکید کرد: با وجود کمبود نیرو تلاش داریم وظایف و مأموریت هایمان را به نحو احسن انجام دهیم و باید پذیرفته باشد که با این تنوع و گستردگی مأموریت در مواردی کاستی هایی باشد هر چند همواره در صددیم کاستی ها را رفع و نقاط قوت را تقویت کنیم.

وی یادآور شد: شاهدم که در مواردی همکارانم برای انجام وظیفه و اجرای مأموریت حتی تا ۴۸ ساعت نمی توانند پست خود را ترک کنند و واقعا در چنین شرایطی برای ایفای نقش تلاش می کنند، ممکن است برخی از ما زمانی که برای مدتی در یک مکان و فضای مناسب حضور داریم خسته و یا کلافه شویم اما همکارانم در شرایط مختلف اعم از سرما، گرما و با وجود برخی بی محبتی ها نیز برای انجام وظیفه تلاش می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی خطاب به اصحاب رسانه عنوان کرد: در انعکاس مأموریت های پلیس شایسته است که همه شرایط مأموریتی ما را در نظر بگیرید، البته ممکن است فردی در جریان اجرای مأموریت و با وجود شرایط و سختی های کار، آستانه تحملش پایین بیاید هر چند این موضوع را تأیید نمی کنیم و حتی در جلسات توجیهی به نیروها تأکید داریم که همواره "صبورانه" و "هوشمندانه" ایفای نقش کنند اما بخشی از کنش ها و واکنش ها در جریان اجرای مأموریت ممکن است طبیعی و یا از سر خستگی و تحمل شرایط سخت باشد.

پلیس تجمعات را با کمترین تنش مدیریت کرد

سردار اشتری خاطر نشان کرد: در سال های اخیر شاهد بودیم که میزان تجمعات افزایش داشته و باید بگویم نیروهای پلیس با کمترین تنش و درگیری، این تجمعات را مدیریت کردند و بنده با اشراف کامل در این خصوص این مطالب را می گویم.

وی تأکید کرد: سطح هوشمندی، عملکرد عالمانه، اقتدار و ... نیروهای پلیس افزایش داشته است، البته نمی گویم که اجرای مأموریت ها بدون اشکال بوده است، اما اینها نکات مثبتی بود که در جریان مأموریت های اخیر مشاهده کرده ام.

تشکیل کارگروه رسانه ای با حضور خبرنگاران

فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشنهاد یکی از خبرنگاران درباره تشکیل کارگروهی متشکل از اصحاب رسانه ، عنوان کرد: بنده هم از تشکیل چنین کارگروهی استقبال می کنم و به معاونت اجتماعی پیشنهادمی دهم جلساتی با اعضای این کارگروه ( پس از تشکیل) به صورت دوره ای هر ماه یکبار یا فصلی برگزار کند و در واقع در چنین جلسه ای پیشنهادات، انتقادات و موضوعاتی از این دست مطرح شود.

وی در ادامه با اشاره به سخنان یکی از مسئولان رسانه درباره وفای به عهد پلیس در خصوص مطالبات سال گذشته خبرنگاران، عنوان کرد: خوشحالم که انتظارات و مطالبات خبرنگاران که در نشست صمیمانه سال گذشته مطرح شد محقق شد و همواره به وفای به عهد و قول تأکید داشته و دارم.

پاسخگویی؛ رویکرد همیشگی پلیس

سردار اشتری همچنین درباره انتظار یکی از خبرنگاران از پلیس در خصوص واکنش سریع به شایعات و هیاهو آفرینی ها، گفت: پاسخگویی؛ همواره رویکرد پلیس بوده و هست و باید بگویم که سخنگوی محترم ناجا همواره در دسترس و پاسخگوی خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه است.

وی خطاب به خبرنگاران و اصحاب رسانه اشاره کرد : هر زمانی که به دنبال پیگیری موضوع یا مطلبی بودید قطعا معاونت اجتماعی ناجا در بخش اطلاع رسانی و سخنگویی پاسخگو خواهند بود، البته باید سازوکاری ایجاد کنیم که همه پلیس های تخصصی نیز پاسخگوی خبرنگاران باشند.

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به مطالبه یکی از خبرنگاران مبنی بر تقویت تعاملات مرزبانی با اصحاب رسانه، عنوان کرد: ان شاءالله طی یک ماه آینده مرزبانی، برای خبرنگاران نشستی می گذارد و پاسخگو خواهد بود.

وی افزود: همه شهدا مظلوم هستند و شهدای ناجا مظلومترند، واقعند همه همکارانم در مرز مظلومانه فعالیت می کنند و قدردان همه تلاشگران عرصه نظم و امنیت از جمله مرزبانان غیور هستیم.

سردار اشتری با بیان اینک حتی شاهدیم در دل خیابان ها نیز همکارانم در مصاف با اشرار، قانون شکنان و ... به شهادت می رسند، عنوان کرد:عده ای تصور می کنند که نیروی انتظامی صرفا در نقطه صفر مرزی و در جدال با گروهک های تروریستی و اشرار شهید می دهد اما همکارانم حتی در دل شهرها و روستاها و در مسیر مبارزه با کسانی که به دنبال ایجاد ناامنی هستند، جان فدا می کنند.

عالی ترین مقام انتظامی کشور با اشاره به رشادت های مرزبانان، خاطر نشان کرد: در چند ماهه گذشته ضد انقلاب و گروهک های اشرار تحرکاتی را در منطقه مرزی داشتند و بحمدالله با غیرت و رشادت مرزبانان ناکام شدند، باید رشادت و غرورآفرینی این عزیزان به مردم منعکس شوند، این انتظار برای ترسیم اقتدار نظام و نیروهای انتظامی و امنیتی کشور است.

انعکاس چهره مقتدر توأم با رأفت پلیس توسط اصحاب رسانه

فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: مقام معظم رهبری همواره بر این مهم تأکید دارند که اقتدار پلیس باید توأم با مهربانی و رأفت باشد و قطعا اصحاب رسانه می توانند در انعکاس این تصویر از پلیس موثر باشند، به طوری که از یک منظر اقتدار پلیس را منعکس و از طرفی رأفت پلیس را ترسیم کنند به گونه ای که پلیس حتی برای یک کودک خردسال " پناه" باشد.

وی خطاب به اصحاب رسانه و اطلاع رسانی تأکید کرد: شما می توانید در انعکاس چهره مقتدرانه و توأم با رأفت و مهربانی پلیس موثر باشید. پلیس متعلق به همه مردم و آحاد جامعه است.

مأموریت های پلیس تعطیل بردار نیست

سردار اشتری یادآور شد:ممکن است هر دستگاهی در طول یک روز از تقویم، تعطیل باشد اما مأموریت های پلیس تعطیل بردار نیست و یا مثلا نمی توانیم در یک بازه زمانی یک کلانتری و یا پاسگاه را تعطیل و به نیروها استراحت دهیم، چرا که وظیفه ما تأمین نظم و امنیت است و این مهم تعطیل بردار نیست، حضور پلیس مثل "هوا" است که همه به آن نیاز داریم، در هر شرایط و زمانی هم به حضور و فعالیت پلیس نیاز است.

سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص انتشار برخی اخبار کذب و شایعات چون خبر "مفقودی ۷ کودک پاکستانی" تصریح کرد: زمانی که این خبر را دیدم، بسیار نگران شدم و این موضوع برایم ناراحت کننده بود، مگر ما می توانیم بپذیریم که چنین اتفاقی بیفتد و ما دست روی دست بگذاریم، خداوند شاهد است که با دریافت خبر متأسف و متأثر شدم و بلافاصله موضوع را پیگیری کردم و اعلام شد که چنین خبری صحت ندارد.

وی ادامه داد: شایسته است که در شیوه اطلاع و خبررسانی، همواره بر صحت و دقت توجه ویژه ای شود و مبادا با انتشار خبری کذب، با روح و روان مردم بازی شود.

فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد: بر این باور هستیم که به شایعه پراکنی ها و انتشار اخبار کذب باید سریعا از سوی نیروی انتظامی پاسخ داده شود تا برخی در این فضا موج سواری نکنند.

تقویت تعاملات پلیس های تخصصی با خبرنگاران

این مقام عالی انتظامی عنوان کرد: معتقدم که پلیس های تخصصی همواره باید با اصحاب رسانه در ارتباط و تعامل باشند و قائل بر این موضوع که دیوار و فضای ارتباط نیروی انتظامی با مردم و اصحاب رسانه ای شیشه ای و شفاف باشد و هر اقدام و حرکتمان را مردم ببینند و رصد کنند.

سردار اشتری یادآور شد: اقدامات خوبی توسط پلیس های تخصصی، رده های ستادی و استانی انجام شده و البته این فرصت خدمتگزاری را توفیق می دانیم و همواره بر روسای پلیس های تخصصی و معاونت ها توصیه می کنم اقدامات مطلوب پلیس به مردم منتقل شود و نباید رویکرد پلیس صرفا تدافعی باشد.

وی خطاب به اصحاب رسانه و خبرنگاران عنوان کرد: بر این باورم هر چقدر شما عزیزان نسبت به موضوعات و مسائل اگاه تر باشید، البته در عین صداقت و امانت داری، این آگاهی به نفع نیروی انتظامی است.

عالی ترین مقام انتظامی کشور یادآور شد: هر جا از مردم، اصحاب رسانه، معتمدین محلات و ... دعوت کردیم تا از مراکز انتظامی و کلانتری ها بازدید داشته باشند بخش اعظمی از این بازدیدکنندگان در واقع مبلغ پلیس بودند.

سردار اشتری یادآور شد: بیش از ۹۷ درصد از یکصد گروهی که از کلانتری ها و مراکز انتظامی بازدید کردند، مبلغ پلیس شدند و به اذعان بازدید کنندگان، حیطه فعالیت پلیس را بسیار گسترده و وسیع اعلام کردند.

فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری با اشاره به شتاب تغییرات اجتماعی و فضای مجازی عنوان کرد: قطعا اصحاب رسانه می توانند در انعکاس اخبار انتظامی نقش موثری داشته باشند.

وی در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: لازم می دانم از زحمات سردار "سعید منتظرالمهدی"؛ معاون پیشین اجتماعی ناجا، که بیش از ۶ سال در این حوزه فعالیت داشتند تشکر کنم و در حال حاضر از ظرفیت ایشان به عنوان "مشاور رسانه ای " بهره مند می شویم.

سردار اشتری ادامه داد: لازم می دانم در جمع شما اصحاب رسانه و خبرنگاران نیز حضور سردار "نوریان" را در مجموعه معاونت اجتماعی ناجا و سخنگوی نیروی انتظامی خیرمقدم بگویم که ایشان از بنیان گذاران معاونت اجتماعی در نیروی انتظامی بودند و کسانی که در سال های دور با ایشان در این حوزه همکاری داشتند از حضور مجدد سردار "نوریان" در معاونت اجتماعی اظهار و ابراز خوشحالی و خرسندی دارند ان شاءالله بتوانیم با کمک شما بیش از پیش در اجرای مأموریت های این معاونت موفق عمل کنیم.

وی همچنین یادآور شد: طی هفته های اخیر دونفر از نیروهای پلیس خبرساز بودند که یکی از نیروهای مرزبانی موفق شد، "شهرام جزایری" را حین خروج غیرقانونی از کشور شناسایی کند و پس از شناسایی و رد رشوه یک میلیارد تومانی از سوی جزایری، فرد مورد نظر دستگیر و به مراجع ذیربط تحویل داده شد.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: یکی از افسران پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیز چک حامل به مبلغ ۸۰۴ میلیون تومان را به صاحبش رساند، همچنین طی روزهای اخیر شاهد امانت داری یکی از همکارانم در فرودگاه امام و تلاش برای رساندن کیف حاوی مدارک و مبلغ ۱۴ میلیارد تومان به صاحبش بودیم به طوری که این نیروی امانت دار پلیس حتی حاضر نشد مبلغی را که صاحب کیف به عنوان مژدگانی در نظر گرفته بود، بگیرد.

سردار اشتری در پایان گفت: از همه خبرنگاران، اصحاب رسانه و تلاشگران عرصه اطلاع و خبررسانی و همچنین همکارانم تشکر و قدردانی می کنم.