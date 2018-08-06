توجه به محلات در برنامه سوم شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اولاد با بیان این که با روشنسازی وظایف مردم و شهرداری در برنامه پنجساله سوم، شهر در خدمت شهرداری نیست بلکه شهرداری در خدمت شهر خواهد بود اظهار داشت: علیرغم محدودیت منابع، مشارکتی ساختن برنامه موجب شده است که نسبت به اجرایی بودن آن بسیار امیدوار باشیم.
وی، با تأکید بر این که برنامه مذکور فارغ از نگاهی آرمانی، رویکردی کاملا عملگرا و مشارکتی دارد، توضیح داد: برنامه سوم ثمره ۱۷ کارگروه است که همگی مسایل و مشکلات شهر تهران را شناسایی و آسیبشناسی کردهاند.
"اولاد"، ادامه داد: برای برنامه سطح شهر ۱۰ کمیته تشکیل شد که ۵ کمیته به ۷ مساله اصلی می پردازند و ۵ کمیته دیگر پشتیبان و تدارک بیننده راه حل برنامه های ۵ کمیته اول هستند.
وی، با اشاره به این که موضوعات اصلی کلانشهر تهران مشخص و اولویتبندی شدهاند، اظهار داشت: موضوعات کلیدی در قالب ۷ مسأله در اولویت برنامه قرار گرفتند که قرار است به آنها پاسخ داده شود.
مشاور برنامه پنجساله سوم شهرداری، تصریح کرد: با وجودی که همه میدانیم برنامه شهر و شهرداری از هم جدا نیست اما در بررسی برنامه سوم به این نتیجه رسیدیم که با اولویت قراردادن برنامهریزی برای شهر، اقدام مؤثری صورت گیرد که شهرداری موظف به اجرای آن باشد و این مهم جز با تعامل و مشارکت افراد میسر نبود.
"اولاد" با بیان این که سطح برنامه به گونهای تنظیم شده است که به لایههای پایینتر جامعه نیز نفوذ پیدا خواهد کرد، افزود: برای نخستین بار است که در برنامهای، اقدامات لازم برای محلات مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است و هم اکنون برخی محلات در اولویت قرارگرفتند و اقدامات لازم برای ۱۸۰ محله به تصویب رسیده است تا بده بستانهای خود را با منطقه و شهرداری خود داشته باشند.
وی، با توضیح این که دو بحث نقش و جایگاه مناطق در برنامه شهر، مورد بررسی قرار گرفتهاند، گفت: اصلاح و سازماندهی برنامه محلات هم انجام شده و به سازوکار نهایی آن نیز دست یافتیم.
"اولاد"، از نگرش بخشی و اقدامات جزیرهای ارگانها و سازمانهای کشور به عنوان آسیب نظام برنامهریزی کشور، یاد کرد و گفت: از نظر ما پژوهشگران، شهر یک سیستم است که همه با هم در آن در ارتباطند، به همین دلیل هم در این برنامه گروهها در نشستهای مشترک به گونهای خوب درخشیدند که موجب امیدواری ما در اجرای برنامه شدند.
وی، در پایان با تأکید بر این که در اجرای این برنامه اراده قوی وجود دارد، افزود: فرآیند کنونی در تدوین برنامه به نوعی وابستگی در هدف ایجاد کرده است و این موضوع نشان میدهد در صورتی که ما فرآیند آموزشی توأم با انباشت را بیاموزیم بدون شک در تمامی برنامهریزیهایمان موفق عمل خواهیم کرد.
نظر شما