درخواست روسیه از واشنگتن برای آزادی فعال حقوقی زندانی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «لئونید اسلوتسکی» رئیس کمیته بین الملل دومای روسیه در دیدار با «رند پاول» سناتور آمریکایی از وی خواست تا به حل و فصل ماجرای «ماریا بوتینا» شهروند روسیه که در آمریکا بازداشت شده است، کمک کند.

اسلوتسکی گفت: ما از شما می خواهیم که درخصوص وضعیت بوتینا که بدون دلایل محکم، اما با اتهامات سنگین بازداشت شده است، مساعدت کنید.

وی افزود: ما از موضع بدون تغییر شما درخصوص گفتگو با روسیه سپاسگزاریم. امروز بوتینا متهم به عدم ثبت نام به عنوان یک عامل خارجی است، اما فعالیت هایش در یک سازمان غیر دولتی آمریکایی به چنین درخواست ثبت نامی، اشاره نکرده است.

این سناتور ارشد روس همچنین ضمانت داد که روسیه آماده تمام اطلاعات مربوط به این مورد است.

گفتنی است که ماریا بوتینا ۲۹ ساله در آستانه نشست هلسینکی بین روسای جمهور آمریکا و روسیه در واشنگتن بازداشت شد. وی به اتهام توطئه برای انجام فعالیت ها در راستای منافع یک کشور خارجی بازداشت شده است.