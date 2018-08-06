تغییر ساعت کاری ادارات دولتی در گیلان تا ۳۱ مرداد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری طی ابلاغیه‌ای به تمامی دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و موسسه های دولتی استان اعلام کرد: به دلیل افزایش دمای هوا و رشد فزاینده مصرف برق در استان، تغییر ساعت کاری اداره های دولتی، دستگاه های اجرایی گیلان تا ۳۱ مرداد ماه تمدید و بر این اساس آغاز ساعت کاری ۶:۳۰ پایان آن نیز ساعت ۱۳:۳۰ تعیین می شود.

همچنین برای روزهای پنجشنبه ساعت شروع کار ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تعیین شده و دستگاه های اجرایی موظف هستند ۳۰ دقیقه قبل از پایان ساعت اداری سیستم های های سرمایشی و همزمان با پایان ساعت کاری سیستم های روشنایی و رایانه ای غیر ضروری را خاموش کنند.

گفتنی است براساس این ابلاغ، بانک ها و بیمه ها از این مصوبه مستثنی بوده و ساعت شروع به کار آنان به صورت معمول است.

این اطلاعیه به استناد مصوبه جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران گیلان اعلام شده و تیم منتخب بازرسان استان بر حسن اجرای آن نظارت دارند.