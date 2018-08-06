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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۰۸

به دستور استاندار گیلان؛

تغییر ساعت کاری ادارات دولتی در گیلان تا ۳۱ مرداد تمدید شد

تغییر ساعت کاری ادارات دولتی در گیلان تا ۳۱ مرداد تمدید شد

رشت- تغییر ساعت کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها، نهادها، دانشگاه ها و موسسات دولتی استان گیلان به دلیل گرمای هوا به استثنای بانک‌ها و بیمه‌ها تا ۳۱ مرداد ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری طی ابلاغیه‌ای به تمامی دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و موسسه های دولتی استان اعلام کرد: به دلیل افزایش دمای هوا و رشد فزاینده مصرف برق در استان، تغییر ساعت کاری اداره های دولتی، دستگاه های اجرایی گیلان تا ۳۱ مرداد ماه تمدید و بر این اساس آغاز ساعت کاری ۶:۳۰ پایان آن نیز ساعت ۱۳:۳۰ تعیین می شود.

همچنین برای روزهای پنجشنبه ساعت شروع کار ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تعیین شده و دستگاه های اجرایی موظف هستند ۳۰ دقیقه قبل از پایان ساعت اداری سیستم های های سرمایشی و همزمان با پایان ساعت کاری سیستم های روشنایی و رایانه ای غیر ضروری را خاموش کنند.

گفتنی است براساس این ابلاغ، بانک ها و بیمه ها از این مصوبه مستثنی بوده و ساعت شروع به کار آنان به صورت معمول است.

این اطلاعیه به استناد مصوبه جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران گیلان اعلام شده و تیم منتخب بازرسان استان بر حسن اجرای آن نظارت دارند.

کد مطلب 4367655

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