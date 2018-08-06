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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۰۳

فرماندار هشترود:

آموزش و پرورش باید نحوه مشارکت دانش آموزان و اولیا را آموزش دهد

آموزش و پرورش باید نحوه مشارکت دانش آموزان و اولیا را آموزش دهد

هشترود- فرماندار هشترود گفت: آموزش و پرورش باید نحوه مشارکت دانش آموزان و اولیا را آموزش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان عصر امروز دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان با بیان این مطلب افزود: همه ما وظیفه داریم در خصوص مشارکت اختیاری مردم به ویژه اولیا  به مدارس تلاش کنیم.

وی افزود: در این راستا کسانی که توان مالی خوبی دارند می‌توانند در این امر مشارکت کنند و این امر باید بااقدام عملی به عنوان یک  فرهنگ پسندیده نهادینه شود.

امینیان در ادامه اظهار داشت: در بحث سنجش و ثبت نام از دانش آموزان کارهای خوبی از سوی آموزش و پرورش منطقه انجام شده است که جای قدردانی و تشکر دارد.

 فرماندار هشترود همچنین هدایت تحصیلی دانش‌آموزان به رشته‌های کار و دانش و فنی حرفه ای و همچنین استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ها و کارگاه های فنی حرفه ای شهرستان را در راستای توانمندی دانش آموزان بسیار خوب ارزیابی کرد وخاطرنشان کرد که چنین تلاش هایی باید خروجی خوب و مطلوبی داشته باشد.

 وی در ادامه با اشاره به دقیق بودن آمار سرشماری سال ۹۵ و آمار بیسوادی غیر قبول در منطقه گفت: باید در جهت شناسایی افراد بی سواد و باسواد کردن آنان تلاش‌های زیادی انجام شود.

کد مطلب 4367657

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